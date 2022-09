Preservativo femminile: a cosa serve, dove si compra e come si indossa

Ottenuta l'autorizzazione della Food And Drugs Administration, il preservativo femminile è commercializzato in Europa dal 1993. Tuttavia, nel Nostro Paese questo metodo contraccettivo barriera è piuttosto innovativo, perché entrato nel mercato solo negli ultimi anni.

Anche noto come female condom , tale contraccettivo "a barriera" viene oggi prodotto in materiale sintetico o naturale, e funziona come una vera e propria "guaina impermeabile".

Dove si compra

Dove si compra il preservativo femminile?

Preservativo femminile su Amazon

Il preservativo femminile, trasparente e lubrificato si presenta come un involucro in lattice, con un'estremità rotonda con spazio esterno integrato e un anello di plastica elastico dall'altra estremità, che fa in modo che l'involucro resti nella vagina. Larghezza normale: da 54 mm; spessore: da 0,07 mm. Confezione da 5. Con manuale di istruzioni (lingua inglese non garantita). Articoli erotici e Love Toys possono arricchire la vita sessuale di donne e uomini single, delle coppie, indipendentemente dall'età delle persone. Utilizzando questo tipo di articoli si possono ampliare gli orizzonti sessuali degli utenti. Può determinare anche l'esperienza di nuove sensazioni e orgasmi sessuali, come non ne avete mai avuti prima. Si prega di fare sempre molta attenzione, a che i Love Toys siano sempre tenuti fuori dalla portata dei bambini. Sono concepiti per essere utilizzati solo da adulti.

Il primo profilattico femminile con l'esclusivo "AirBubble" (bolla d'aria). Per una maggiore maneggevolezza e comfort, senza anello di plastica né spugne. La bolla d'aria è impercettibile, perché è fatta dello stesso materiale sensibile con cui è realizzato il resto del preservativo (AT-10). Un profilattico femminile dona alla donna la possibilità di prendersi cura della propria prevenzione contro la gravidanza e le malattie sessualmente trasmissibili. Inoltre, è il preservativo perfetto per tutti gli uomini che non amano interruzioni durante il sesso per indossare la protezione. I preservativi AirFemale sono realizzati in AT-10, un materiale a base di resina sintetica. A causa delle proprietà del materiale e l'elevata tecnologia di produzione, questi profilattici sono molto più resistenti rispetto agli altri preservativi, ma anche incredibilmente sottili (20 micron). La differenza si sente. I preservativi AirFemale sono ipoallergenici e senza lattice. Se c'è bisogno di lubrificazione supplementare, è possibile utilizzare tutti i lubrificanti a base acquosa, oleosa e di silicone, olio di silicone, inclusi oli da massaggio o vasellina. Lunghezza: circa 180 mm di lunghezza. Lunghezza senza AirBubble: 160 mm. Larghezza nominale: 65 ± 2 mm. Spessore: 0,02 ± 0,002 mm. Lubrificato con paraffina liquida. Scatola con 3 preservativi.