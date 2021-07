Preservativo femminile: vantaggi, svantaggi e rischi

Il preservativo femminile non è un metodo contraccettivo molto conosciuto in Italia. Per questa ragione, molte donne sono ancora titubanti e scettiche su efficacia, vantaggi, svantaggi e rischi del preservativo femminile. Cerchiamo, dunque, di fare un po' di luce su alcuni interrogativi lasciati ancora irrisolti.

Idealmente, il preservativo femminile è indicato per tutte le donne sessualmente attive. In caso di allergia al lattice , si raccomanda di non utilizzare i modelli formulati con la suddetta gomma naturale, e preferire piuttosto le varianti in nitrile o poliuretano. Il preservativo femminile è indicato anche per le relazioni occasionali, dal momento che - se utilizzato correttamente - offre una buona protezione da malattie sessualmente trasmissibili . Anche le donne che hanno partorito per via vaginale possono avvalersi di questo metodo barriera. Tuttavia, alcune donne necessitano di profilattici femminili di dimensioni più grandi (> 17cm di lunghezza). Ancora, il preservativo femminile è indicato per le donne allergiche a spermicidi o che non possono assumere contraccettivi ormonali .

È possibile lubrificare i genitali con sostanze specifiche a base acquosa ed oleosa. I preservativi femminili in lattice NON devono essere abbinati a lubrificanti a base oleosa: un simile comportamento può danneggiare il contraccettivo, aumentando il rischio di fallimento del metodo. Diversamente, i preservativi femminili di nitrile o poliuretano tollerano sia lubrificanti acquosi sia oleosi.

L'applicazione corretta, così come l'utilizzo regolare del preservativo femminile in tutti i rapporti, minimizza il rischio di fallimento del metodo contraccettivo. Ad ogni modo, come del resto tutti gli strumenti anticoncezionali , anche il preservativo femminile presenta alcuni limiti o svantaggi:

Il preservativo femminile, a differenza del condom maschile, può essere inserito in vagina fino ad 8 ore prima del rapporto sessuale. Questa peculiarità è percepita come un aspetto assolutamente positivo del metodo contraccettivo, dato che consente una maggior spontaneità del rapporto. Ad ogni modo, la donna può decidere di applicare il preservativo femminile fino ad un istante prima dell'inizio del rapporto.

Un'ulteriore differenza con il profilattico maschile è che la variante femminile può essere rimossa dalla vagina anche alcune ore dopo il termine del rapporto. Tuttavia, per evitare che lo sperma si riversi, è consigliato rimuovere il preservativo femminile prima che la donna si alzi in piedi.

Spesse volte, il preservativo femminile ed il diaframma anticoncezionale sono scambiati per sinonimi. In realtà, i due metodi contraccettivi sono del tutto differenti: l'unica affinità, è che entrambi sono considerati contraccettivi barriera. Il diaframma è una piccola cupola soffice di gomma, montata su un anello flessibile e malleabile, che la donna introduce in prossimità del collo dell' utero (per via transvaginale) qualche istante prima del rapporto sessuale. Il diaframma, dunque, non si srotola come un preservativo femminile e non fuoriesce dai genitali esterni. Inoltre, il diaframma presenta una scarsa protezione da gravidanze indesiderate (rischio di fallimento del metodo: 20% ca.); pertanto, per aumentarne l'efficacia contraccettiva, è necessario avvalersi dell'ausilio di spermicidi (contraccettivi chimici). Ancora, il diaframma non protegge efficacemente da malattie sessualmente trasmissibili .

Rottura del preservativo femminile

Ricordiamo ancora una volta che, fatta eccezione per l'astinenza totale, nessun contraccettivo a barriera, ormonale o impiantabile assicura una completa copertura da gravidanze indesiderate e malattie sessualmente trasmesse.

Ad ogni modo, il preservativo femminile è considerato non solo un valido metodo contraccettivo per evitare gravidanze inattese, ma anche un efficace barriera contro le malattie veneree.

In una piccola percentuale delle utilizzatrici, il preservativo femminile fallisce in caso di rottura, foratura (s'inserisce con la punta del dito) o di errato posizionamento. In simili circostanze, dopo un rapporto sessuale completo, è pensabile che lo spermatozoo abbia fecondato la cellula uovo. La donna può allora prevenire un'eventuale gravidanza secondo più modalità:

Assunzione della pillola del giorno dopo (da non confondere con la pillola abortiva) entro e non oltre le 72 ore dal rapporto a rischio Inserimento della spirale IUD al rame, un metodo contraccettivo impiantabile nell'utero che assicura un'ottima azione contraccettiva se applicato entro i 5 giorni dal rapporto a rischio

In caso di rottura del preservativo femminile, è inoltre ipotizzabile una trasmissione di malattie veneree. In simili frangenti, si raccomanda vivamente di rivolgersi al medico per ulteriori accertamenti.