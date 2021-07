Preservativi: Quali Scegliere per il Benessere e il Sesso Sicuro in Estate

Preservativi per l'estate: come sceglierli Le vacanze sono spesso l'occasione giusta per fare nuovi incontri o per lasciarsi andare a momenti di intimità: per questo è fondamentale prestare molta attenzione alla scelta dei preservativi. Indispensabili per evitare gravidanze indesiderate, i preservativi sono anche e soprattutto l'unico strumento che permette di tenersi al riparo da malattie sessualmente trasmissibili. Perché la loro efficacia sia massima ma anche per assicurarsi il pieno benessere sessuale, scegliere i preservativi giusti è fondamentale. Per prolungare il piacere del rapporto può essere utile scegliere, per esempio, quelli ritardanti, ovvero lubrificati all'interno con una particolare sostanza: la benzocaina. I preservativi super sottili, che assicurano una elevata sensibilità, sono perfetti invece per chi desidera raggiungere il massimo piacere senza però rinunciare alla giusta sicurezza. Infine, per chi è allergico al lattice di gomma, il consiglio è quello di scegliere appositi profilattici no latex, realizzati con una speciale sostanza, il poliisoprene Molto importante è infine ricordare di conservare correttamente i profilattici che sono spesso molto delicati: per evitare che si danneggino è fondamentale tenerli al riparo da fonti di calore ma anche assicurarsi che non subiscano ripetuti stropicciamenti. Di seguito 5 tipi di preservativi per il benessere e la sicurezza in estate da acquistare su Amazon.

Control Retard Preservativi Ritardanti - Tra i profilattici più venduti e apprezzati su Amazon ci sono i Control. Gli speciali Retard sono preservativi lubrificati all'interno con una particolare sostanza ritardante, la benzocaina, e sono adatti a chi desidera puntare su rapporti duraturi, prolungando il piacere. Realizzati in lattice di gomma, hanno una forma anatomica e lati non paralleli, lisci, di colore naturale, con serbatoio. Gli utenti che hanno provato i Control Retard hanno apprezzato non solo la loro efficacia e qualità ma anche l'ottimo rapporto qualità-prezzo. Control Retard Preservativi Ritardanti - 24 Profilattici da € 20,75 Vedi l'offerta

Control Finissimo Senso Control Finissimo Senso Control sono invece preservativi sottili e stimolanti pensati per assicurare il giusto mix di sensazioni durante il rapporto. Realizzati in lattice di gomma naturale, con uno spessore di 0,062 mm, assicurano infatti una elevata sensibilità per consentire il massimo del piacere ma allo stesso tempo la giusta dose di sicurezza. La forma anatomica "adapta" con serbatoio, inoltre, li rende facili da utilizzare. Tra i suoi vantaggi anche la pratica scatola con apertura facilitata che contiene 24 profilattici. Control Finissimo Senso Preservativi Sottili 0.06 mm - 24 Profilattici da € 17,08 € 27,00 -37% Vedi l'offerta

Preservativi Durex No Latex Molto apprezzati su Amazon sono anche i preservativi Durex, che offrono anche una speciale tipologia adatta a chi è allergico al lattice naturale. Si tratta dei Durex No Latex, realizzati cioè con un materiale tecnologicamente avanzato in lattice sintetico, il Poliisoprene. Caratterizzati da una lunghezza di 56 mm e dalla forma "Easy-on", come tutti i profilattici Durex sono testati elettronicamente per superare rigorosi test di qualità. Durex No Latex Preservativi senza Lattice, 6 Profilattici da € 5,95 € 9,28 -36% Vedi l'offerta

Preservativi Stimolanti Durex Fun Explosion La confezione di preservativi Durex Fun Explosion è invece adatta a chi desidera sperimentare perché offre quattro diverse tipologie di profilattici, tra cui 6 preservativi Durex colorati ed aromatizzati alla fragola, 4 Pleasuremax, con rilievi e nervature stimolanti per aumentare il piacere, 4 Durex Performa con gel contenente 5% di benzocaina nella punta con effetto ritardante e infine 4 Durex Contatto Sensual, sottili e lubrificati, per una sensibilità e un piacere elevato. Realizzati in lattice di gomma naturale, hanno una larghezza nominale di 56mm e forma "Easy-on" e con serbatoio. Durex Fun Explosion Preservativi Stimolanti Assortiti, 18 Profilattici da € 14,45 € 14,99 -4% Vedi l'offerta