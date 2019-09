Il prednisone è un corticosteroide che, come si è visto, può essere utilizzato nel trattamento di diversi disturbi.

Quando impiegato nel trattamento di malattie caratterizzate da una ridotta produzione di alcuni ormoni steroidei endogeni, esso può sostituirsi a questi ultimi (terapia sostitutiva).

Quando utilizzato nel trattamento di patologie infiammatorie e autoimmuni, invece, il prednisone viene impiegato per via delle proprietà antinfiammatorie e immunosoppressive di cui è dotato. Esso, infatti, inibisce la chemiotassi e l'attività delle cellule immunitarie, così come inibisce il rilascio e l'effetto dei mediatori delle reazioni infiammatorie e immunitarie, come ad esempio, enzimi lisosomiali, prostaglandine e leucotrieni.