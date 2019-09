Come tutti gli altri principi attivi appartenenti al gruppo delle statine, la pravastatina espleta la sua azione terapeutica attraverso l'inibizione dell'enzima HMG-CoA reduttasi (idrossi-metilglutaril-coenzima A reduttasi). Tale enzima entra in gioco durante le prime fasi della biosintesi del colesterolo ed è responsabile della conversione del 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A in mevalonato. Inibendo tale enzima, perciò, la pravastatina è capace di ostacolare la sintesi intracellulare di colesterolo.

Oltre a ciò, la pravastatina è altresì in grado di indurre un incremento dei recettori epatici per le LDL presenti sulla membrana cellulare esterna, favorendo in questo modo l'aumento della loro captazione e del loro catabolismo, e di inibire la sintesi epatica di VLDL. Il tutto si traduce in una riduzione dei livelli circolanti sia di VLDL che di LDL.