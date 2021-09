Prasterone o DHEA: Cos'è ed Effetti Collaterali

Generalità Che cos'è il Prasterone e Caratteristiche generali Il prasterone è un principio attivo di origine sintetica del tutto identico - dal punto di vista sia biochimico che biologico - al deidroepiandrosterone (DHEA) endogeno prodotto dal nostro organismo. Shutterstock Prasterone - Struttura Chimica Il prasterone è sfruttato nelle donne in post-menopausa per il trattamento dell'atrofia vaginale e vulvare (atrofia vulvovaginale) che può manifestarsi in questo periodo della vita. Nel nostro Paese, il prasterone si trova all'interno di una sola specialità medicinale avente nome commerciale Intrarosa®, formulata in forma di ovuli per uso vaginale. Per essere venduto, tale medicinale necessita di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). Essendo classificato come farmaco di fascia C, il suo costo è a totale carico del cittadino.

A Cosa Serve Quando si Usa il Prasterone e quali sono le sue Indicazioni Terapeutiche? L'utilizzo del prasterone è indicato per trattare i sintomi dell'atrofia vulvovaginale di grado da moderato a severo nelle donne in post-menopausa.

Interazioni Interazioni Farmacologiche fra il Prasterone e Altri Farmaci Prima di iniziare ad utilizzare il prasterone, il medico deve essere informato se il paziente sta assumendo, ha recentemente assunto o potrebbe assumere farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, inclusi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici, i prodotti omeopatici, ecc.

Effetti Collaterali Quali Effetti Indesiderati può causare il Prasterone? Il prasterone, così come qualsiasi altro principio attivo, può causare diversi effetti indesiderati, anche se non tutti i pazienti li manifestano o li manifestano nello stesso modo. Infatti, ogni persona reagisce in maniera soggettiva alla somministrazione del farmaco, manifestando effetti indesiderati diversi per tipo ed intensità, oppure non manifestandone affatto. L'effetto indesiderato più frequentemente segnalato negli studi clinici è rappresentato dalle perdite vaginali che, generalmente, non richiedono la sospensione del trattamento; tuttavia, è comunque bene informarne il medico. Altri effetti indesiderati segnalati consistono in: Pap test anomalo;

Aumento o diminuzione del peso corporeo;

Formazione di polipi cervicali o uterini benigni;

Formazione di noduli al seno benigni. Per ulteriori informazioni, far riferimento a quanto riportato sul foglietto illustrativo del medicinale a base di prasterone. Sovradosaggio da Prasterone In caso di utilizzo di più ovuli di quanto si dovrebbe, si raccomanda la lavanda vaginale e di contattare subito il medico.

Come Agisce Come Funziona il Prasterone e con quale Meccanismo d'Azione agisce? Il prasterone è l'analogo sintetico del deidroepiandrosterone o DHEA prodotto dal nostro organismo. Si tratta di un precursore steroideo che di per sé risulta inattivo, ma che viene convertito dopo l'assunzione in estrogeni e androgeni. In particolare, il prasterone espleta la sua azione terapeutica di alleviamento dei sintomi dell'atrofia vaginale e vulvare grazie alla sua capacità di favorire la produzione di estrogeni che nel periodo post-menopausale tende a diminuire comportando la comparsa del suddetto disturbo e di altri sintomi.

Dosaggio e Modo d'uso Come si Somministra il Prasterone e in Quali Dosi? Il prasterone è disponibile all'interno di ovuli vaginali nella concentrazione di 6,5 mg per ovulo. Fermo restando che è necessario attenersi alle indicazioni del medico, la dose da utilizzare è solitamente di un ovulo al giorno, la sera prima di coricarsi. L'ovulo deve essere inserito in vagina con il dito o con l'apposito applicatore fornito nella confezione del medicinale. A questo proposito, per il corretto utilizzo del farmaco, si raccomanda di far riferimento alle istruzioni riportate sul foglietto illustrativo. Il medico darà le indicazioni sulla durata del trattamento e ogni sei mesi valuterà la necessità di continuarlo o meno. Dimenticanza di una Dose Nel caso ci si dimentichi di utilizzare un ovulo, inserirlo in vagina non appena ci si rende conto della dimenticanza. Tuttavia, se mancano meno di 8 ore alla dose successiva, saltare quella dimenticata e inserire l'ovulo successivo all'ora prestabilita. NON utilizzare due ovuli per compensare la dimenticanza.