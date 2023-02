Posizioni yoga per alleviare la stanchezza

Per questo, l'ideale è cercare di contrastare la stanchezza con tecniche e metodiche ad hoc: fra queste, risulta molto utile lo yoga , che prevede posizioni particolarmente utili per rigenerarsi.

Ritmi di vita frenetici, stress , lavori impegnativi, dieta inadeguata, cambio di stagione , carenze nutrizionali : sono tanti i motivi che possono causare stanchezza , che infatti è una problematica sempre più comune, a tutte le età. Non va sottovalutata perché può avere un forte impatto sulla qualità della vita, interferire con lo svolgimento delle normali attività e ridurre in modo significativo le interazioni sociali.

Stanchezza, perché compare

Per stanchezza si intende una sensazione di astenia (dal greco "stenos" che significa "mancanza di forza") diffusa e generalizzata, che non migliora in maniera significativa nemmeno con il riposo. Si tratta di una problematica che può colpire tutti, a qualsiasi età, e che può durare anche per diversi giorni.

In genere, la stanchezza è legata a una diminuzione del tono del sistema nervoso, in particolare calano la produzione di alcuni ormoni e di certe sostanze chimiche come la serotonina e le endorfine, importantissime per sostenere il corretto livello energetico dell'organismo e per mantenere il buon umore.

Spesso, si assiste a un abbassamento anche del tono muscolare, inoltre i vasi sanguigni tendono a perdere, almeno in parte, la loro forza contenitiva, per cui si dilatano più facilmente, soprattutto al passaggio del sangue, favorendo un calo della pressione.