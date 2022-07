Pomata Oftalmica: cos'è, a cosa serve, come si applica

La pomata oftalmica - anche nota come unguento oftalmico - è una preparazione farmaceutica che si applica direttamente nell'occhio per curare o migliorare una specifica affezione o condizione oculare.

Una pomata oftalmica può essere realizzata con differenti principi attivi aventi diverse attività e differenti meccanismi d'azione. In funzione dei principi attivi contenuti, pertanto, le indicazioni terapeutiche variano e possono comprendere, per esempio, il trattamento di:

Per evitare di traumatizzare l'occhio, il beccuccio del tubetto non deve andare a contatto con le ciglia o con un'altra qualunque struttura interna dell'occhio. Nonostante sia dovere del medico educare il paziente sul modo ideale di utilizzo del farmaco, ricordiamo brevemente le linee guida principali.

Avvertenze e raccomandazioni

Prima di applicare nell'occhio il prodotto, far sempre presente al medico i sintomi ed eventuali allergie (accertate o presunte) a farmaci ed altre sostanze. È inoltre necessario segnalare eventuali medicamenti che si stanno utilizzando - in particolare quelli per uso oftalmico - per evitare il rischio d'interazioni farmacologiche.

Per preservare l'integrità e l'efficacia del prodotto, si raccomanda di conservare il tubetto di pomata oftalmica in un ambiente fresco ed asciutto, al riparo dalla luce (salvo diversa indicazione riportata nel foglietto illustrativo; ad ogni modo, per le corrette modalità di conservazione, si raccomanda di far riferimento a quanto scritto nel bugiardino).

La pomata oftalmica, come del resto ogni tipo di farmaco, deve essere utilizzata alla giusta posologia (dosaggio), rispettando scrupolosamente le indicazioni fornite dal medico o dal farmacista. Quando utilizzate in modo improprio, le pomate per uso oftalmico, possono dar luogo a fenomeni di sensibilizzazione ed effetti indesiderati.

Particolare attenzione nell'uso di queste preparazioni farmacologiche deve essere posta dalle donne in gravidanza: alcuni principi attivi contenuti nel prodotto potrebbero essere controindicati durante la gestazione. Per questa ragione, si raccomanda di riferire sempre al medico l'eventuale stato di gravidanza (anche se presunta).

Una volta aperto il prodotto, è buona regola controllare la validità del farmaco (data di scadenza): alcune pomate oftalmiche, in particolare quelle destinate alla cura d'infezioni oculari, perdono la propria efficacia terapeutica dopo 5-7 giorni dall'apertura.

Si raccomanda di non utilizzare lo stesso tubetto di pomata per più persone.

Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini.