La pomalidomide è disponibile in forma di capsule che devono essere deglutite intere con un po' d'acqua, con o senza cibo, ogni giorno alla stessa ora.

Le capsule non devono essere aperte, spezzate o masticate. Se la polvere di una capsula spezzata viene a contatto con la cute, è necessario lavare immediatamente e accuratamente la zona interessata con acqua e sapone. A questo proposito, è bene precisare che per estrarre la capsula dal blister, è necessario fare pressione su un solo lato della stessa, spingendola attraverso il foglio di alluminio. Non bisogna premere sul centro della capsula, altrimenti si rischia di romperla.

Posologia e durata del trattamento devono essere stabilite dal medico su base individuale per ciascun paziente e possono variare in funzione del tipo di associazione con altri principi attivi. Di seguito, verranno riportate le dosi abitualmente impiegate in terapia, ma è necessario attenersi strettamente alle indicazioni fornite dal medico, così come è fondamentale leggere con attenzione le informazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di pomalidomide che si deve assumere. Oltre ad essere presente all'interno della confezione, il foglietto illustrativo è consultabile anche dal Sito Ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA).

Pomalidomide con bortezomib e desametasone

Quando la pomalidomide viene somministrata in associazione a bortezomib e desametasone:

La dose iniziale raccomandata di pomalidomide è di 4 mg una volta al giorno.

La dose iniziale raccomandata di bortezomib sarà stabilita dal medico sulla base dell'altezza e del peso corporeo del paziente (1,3 mg/m² di superficie corporea).

La dose iniziale raccomandata di desametasone è di 20 mg al giorno. Tuttavia, se il paziente ha un'età superiore ai 75 anni, la dose iniziale raccomandata è di 10 mg al giorno.

Pomalidomide con solo desametasone

In questo caso, la dose iniziale di pomalidomide raccomandata è di 4 mg una volta al giorno; anche la dose iniziale raccomandata di desametasone è di 40 mg al giorno. Se il paziente ha un'età superiore a 75 anni, la dose iniziale raccomandata è di 20 mg al giorno.