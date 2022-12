Pomalidomide: cos'è, come si assume, effetti collaterali

Che cos'è la Pomalidomide e caratteristiche generali La pomalidomide è un principio attivo utilizzato nel trattamento del mieloma multiplo. Utilizzata solo in pazienti adulti selezionati, la pomalidomide viene somministrata per via orale, naturalmente, sotto lo stretto controllo dello specialista. In Italia, il principio attivo è reperibile all'interno di un'unica specialità medicinale il cui nome commerciale è Imnovid®. Si tratta di un farmaco ospedaliero (fascia H) prescrivibile con ricetta medica non ripetibile limitativa (RNRL) solo da parte di centri ospedalieri o di specialisti (oncologo, ematologo, internista). Shutterstock

A cosa serve Indicazioni terapeutiche della Pomalidomide: quando può essere usata? La pomalidomide viene utilizzata nel trattamento del mieloma multiplo (un tipo di tumore che colpisce le plasmacellule) insieme a: Bortezomib (un farmaco chemioterapico) e desametasone (un corticosteroide) in pazienti adulti sottoposti almeno ad un'altra terapia comprendente la lenalidomide;

(un farmaco chemioterapico) e (un corticosteroide) in pazienti adulti sottoposti almeno ad un'altra terapia comprendente la lenalidomide; Desametasone in pazienti adulti nei quali il mieloma multiplo è peggiorato nonostante almeno altre due terapie comprendenti lenalidomide e bortezomib. In simili casi, la somministrazione di pomalidomide può impedire alla patologia di peggiorare. Nuove associazioni con Pomalidomide: una speranza futura Un recente studio i cui risultati sono stati presentati al Congresso annuale dell'American Society of Clinical Oncology di Chicago (2019), ha dimostrato che l'associazione di isatuximab (un anticorpo monoclonale) a pomalidomide e desametasone determina miglioramenti statisticamente significativi rispetto al solo trattamento con pomalidomide e desametasone nei pazienti affetti da mieloma multiplo refrattario e recidivante. In termini più pratici, questa combinazione di principi attivi ha portato ad una riduzione del 40% del rischio di progressione o mortalità rispetto alla terapia a base di pomalidomide e desametasone.

Interazioni Interazioni farmacologiche fra la Pomalidomide e altri farmaci Prima di iniziare il trattamento con la pomalidomide, è importante informare il medico se si stanno assumendo - o se sono stati recentemente assunti - farmaci quali: Antifungini di tipo azolico (ad esempio, ketoconazolo);

di tipo azolico (ad esempio, ketoconazolo); Alcuni tipi di antibiotici (ad esempio, enoxacina, ciprofloxacina, ecc.);

(ad esempio, enoxacina, ciprofloxacina, ecc.); Alcuni antidepressivi, come ad esempio la fluvoxamina. In qualsiasi caso, è comunque importante informare il medico se si stanno assumendo, o se sono stati assunti da poco, medicinali o prodotti di qualsiasi tipo - anche se non riportati nel soprastante elenco - compresi i farmaci senz'obbligo di prescrizione medica (SOP), i farmaci da banco (OTC), i prodotti erboristici e fitoterapici e i prodotti omeopatici.

Come agisce? Come funziona la Pomalidomide e con quale meccanismo d'azione agisce? La pomalidomide espleta la sua azione contro il mieloma multiplo inibendo la proliferazione e inducendo l'apoptosi delle cellule tumorali ematopoietiche. Oltre a ciò, la pomalidomide è anche in grado di: Inibire la proliferazione delle linee cellulari del mieloma multiplo resistenti alla lenalidomide;

delle linee cellulari del mieloma multiplo resistenti alla lenalidomide; Innescare una sinergia con il desametasone per indurre l' apoptosi nelle cellule tumorali , sia nelle linee cellulari sensibili alla lenalidomide che in quelle resistenti a quest'ultimo principio attivo;

per indurre l' , sia nelle linee cellulari sensibili alla lenalidomide che in quelle resistenti a quest'ultimo principio attivo; Potenziare l'immunità cellulo-mediata da linfociti T e cellule natural killer (NK);

da linfociti T e cellule natural killer (NK); Inibire la produzione di citochine pro-infiammatorie (come il TNF-α e l'interleuchina-6) da parte dei monociti.

(come il TNF-α e l'interleuchina-6) da parte dei monociti. Inibire l'angiogenesi attraverso il blocco della migrazione e dell'adesione delle cellule endoteliali.

Dosaggio e modo d'uso Come si usa la Pomalidomide e in quale dosaggio? La pomalidomide è disponibile in forma di capsule che devono essere deglutite intere con un po' d'acqua, con o senza cibo, ogni giorno alla stessa ora. Le capsule non devono essere aperte, spezzate o masticate. Se la polvere di una capsula spezzata viene a contatto con la cute, è necessario lavare immediatamente e accuratamente la zona interessata con acqua e sapone. A questo proposito, è bene precisare che per estrarre la capsula dal blister, è necessario fare pressione su un solo lato della stessa, spingendola attraverso il foglio di alluminio. Non bisogna premere sul centro della capsula, altrimenti si rischia di romperla. Posologia e durata del trattamento devono essere stabilite dal medico su base individuale per ciascun paziente e possono variare in funzione del tipo di associazione con altri principi attivi. Di seguito, verranno riportate le dosi abitualmente impiegate in terapia a scopo puramente illustrativo ; è sempre necessario attenersi strettamente alle indicazioni fornite dal medico, così come è fondamentale leggere con attenzione le informazioni riportate sul foglietto illustrativo del medicinale a base di pomalidomide che si deve assumere. Oltre ad essere presente all'interno della confezione, il foglietto illustrativo è consultabile anche dal Sito Ufficiale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA). Pomalidomide con bortezomib e desametasone Quando la pomalidomide viene somministrata in associazione a bortezomib e desametasone: La dose iniziale raccomandata di pomalidomide è di 4 mg una volta al giorno.

La dose iniziale raccomandata di bortezomib sarà stabilita dal medico sulla base dell'altezza e del peso corporeo del paziente (1,3 mg/m² di superficie corporea).

La dose iniziale raccomandata di desametasone è di 20 mg al giorno. Tuttavia, se il paziente ha un'età superiore ai 75 anni, la dose iniziale raccomandata è di 10 mg al giorno. Ad ogni modo, per sapere quando, come e con quale frequenza assumere ciascun farmaco, far riferimento alle indicazioni ricevute dal medico. Pomalidomide con solo desametasone In questo caso, la dose iniziale di pomalidomide raccomandata è di 4 mg una volta al giorno. La dose iniziale raccomandata di desametasone è di 40 mg al giorno. Se il paziente ha un'età superiore a 75 anni, la dose iniziale raccomandata è di 20 mg al giorno. Anche in questo caso, per sapere quando, come e con quale frequenza assumere ciascun farmaco, far riferimento alle indicazioni ricevute dal medico. Nota Bene Il medico può decidere di variare la dose di principi attivi somministrati in funzione dei risultati ottenuti con le analisi del sangue, delle condizioni generali del paziente e di eventuali altre terapie farmacologiche in atto. Le dosi possono essere modificate anche in caso di insorgenza di effetti indesiderati.

Una volta terminato il trattamento con pomalidomide, le capsule avanzate e non utilizzate devono essere restituite al farmacista.

Gravidanza e allattamento La Pomalidomide può essere usata in gravidanza? L'uso della pomalidomide durante la gravidanza NON deve essere effettuato. Donne e uomini che si sottopongono al trattamento con il principio attivo non devono concepire figli e devono seguire un adeguato programma di prevenzione della gravidanza. Donne Se nelle pazienti di sesso femminile esiste la possibilità di iniziare una gravidanza: Esse devono adottare metodi contraccettivi efficaci per almeno quattro settimane prima di iniziare il trattamento, per tutta la durata dello stesso e fino ad almeno quattro settimane dopo l'interruzione del trattamento.

per almeno quattro settimane prima di iniziare il trattamento, per tutta la durata dello stesso e fino ad almeno quattro settimane dopo l'interruzione del trattamento. In occasione di ogni prescrizione, il medico si accerterà che la paziente abbia compreso quali sono le misure necessarie da adottare per prevenire una gravidanza.

Il medico predisporrà test di gravidanza prima del trattamento, almeno ogni quattro settimane durante il trattamento e almeno quattro settimane dopo la fine dello stesso. Nel caso in cui si inizi una gravidanza nonostante le misure preventive adottate, il trattamento deve essere immediatamente interrotto e il medico subito consultato. Uomini La pomalidomide viene escreta anche nel liquido seminale umano; pertanto: Se la partner del paziente è in gravidanza o esiste la possibilità che inizi una gravidanza, questo deve usare profilattici per tutta la durata del trattamento e per sette giorni dopo la sua fine.

Se durante il trattamento con pomalidomide la partner del paziente inizia una gravidanza, il medico deve essere immediatamente informato. Anche la partner dovrà informare il proprio medico dell'accaduto e della terapia con pomalidomide che il partner sta seguendo. Naturalmente, i pazienti di sesso maschile in terapia con pomalidomide non devono donare liquido seminale o sperma durante il trattamento e per sette giorni dopo la fine dello stesso. La Pomalidomide può essere usata durante l'allattamento? Non è noto se la pomalidomide viene escreta nel latte materno. In simili casi, la decisione se continuare o meno con l'assunzione del principio attivo spetta al medico.