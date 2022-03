In patologia, " polipo " è il termine che definisce un'anomala escrescenza tissutale, soffice e spugnosa, che cresce su una membrana mucosa e sporge in una cavità corporea.

I polipi sono classificati in base ad alcune loro caratteristiche; ecco quali:

Cause

Perché si formano i Polipi: le Cause

I polipi sono il risultato di un'iperproliferazione cellulare.

Molto spesso, si tratta di fenomeni non riconducibili a una causa precisa e ben definita.

Senza dubbio, alcuni fattori ne favoriscono la comparsa; tuttavia, non sempre chi rientra in una determinata condizione di rischio è destinato a sviluppare un polipo, il che ha indotto gli esperti a concludere che, in alcuni casi, influiscano anche fattori genetici.