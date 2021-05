I polipi nasali sono piccole escrescenze di natura beniga che crescono lungo la mucosa nasale o all'interno dei seni paranasali. Generalmente indolori, i polipi nasali tendono ad aumentare progressivamente di volume, ostruendo così le vie respiratore ed ostacolando la normale respirazione. Si presume che i polipi nasali siano il risultato finale di un processo infiammatorio della mucosa nasale, a sua volta innescato da condizioni patologiche secondarie, quali asma, infezioni recidivanti, ipersensibilità ad alcuni farmaci nebulizzati, allergie od alterazioni del sistema immunitario.

Il curioso termine "polipo" richiama l'aspetto che assume la mucosa naso-paranasale degenerata in occasione di questo disturbo: essa appare lucida, chiara e molliccia, proprio come un polipo.

Il polipo nasale è una soffice manifestazione peduncolata edematosa, che può comparire in una qualsiasi porzione della mucosa nasale o dei seni paranasali. La mucosa nasale infiammata si trasforma in un tessuto di consistenza gelatinosa - simile a quella dell'uva - e dall'aspetto translucido e pallido, dando origine ad un'escrescenza nota appunto come polipo.

I polipi nasali sono distinti in base alla loro composizione cellulare: così, si definiscono "neutrofili" i polipi nasali costituiti in prevalenza da cellule neutrofile, ed "eosinofili" quando i leucociti eosinofili ne rappresentano i principali componenti.