Polipi Nasali: Diagnosi e Terapia

Le evidenze cliniche dimostrano che i polipi nasali tendono a comparire in concomitanza di patologie flogistiche (infiammatorie) della muscosa respiratoria , in particolare sinusite , allergie , rinite ed asma .

Terapia e Rimedi

Terapia Farmacologica

La terapia per i polipi nasali di piccole dimensioni è generalmente sintomatica, ovvero volta esclusivamente alla remissione dei sintomi.

La somministrazione di alcuni farmaci specifici è in genere necessaria per migliorare il profilo clinico del paziente.

I farmaci più utilizzati in terapia per i piccoli polipi nasali sono essenzialmente corticosteroidi, assunti sotto forma di spray nasale e/o compresse da assumere per bocca.

Di seguito, i farmaci corticosteroidi più utilizzati per la cura dei polipi nasali:

Fluticasone (es. Avamys, Alisade, Fluspiral), indicato sia per la cura che per la prevenzione dei polipi nasali;

(es. Avamys, Alisade, Fluspiral), indicato sia per la cura che per la prevenzione dei polipi nasali; Beclometasone (es. Rinoclenil, Becotide nasale);

(es. Rinoclenil, Becotide nasale); Mometasone (es. Nasonex, Rinelon).

Quando la comparsa dei polipi nasali è legata a reazioni allergiche, la terapia con farmaci antistaminici e decongestionanti contribuisce a ridurre l'infiammazione della mucosa nasale, accelerando i tempi di guarigione.

La cura antibiotica od antifungina è invece indicata quando la poliposi nasale è legata ad infezioni batteriche o micotiche.

I pazienti predisposti alla poliposi nasale possono seguire una terapia cortisonica più leggera per minimizzare il rischio di recidiva.

Quando la poliposi nasale dipende da un'intolleranza all'acido acetilsalicilico, si raccomanda di evitarne la somministrazione, sostituendo il farmaco con un altro principio attivo ad attività terapeutica simile (consultare sempre il medico).

Per approfondire:

Trattamento Chirurgico per i Polipi Nasali

Diversamente, i polipi nasali di grosse dimensioni vengono trattati chirurgicamente: l'exeresi (rimozione) chirurgica della massa costituisce, in tal senso, l'unica possibile soluzione per curare definitivamente il disturbo; si ricorda, infatti, che i polipi nasali possono raggiungere dimensioni tali da ostruire seriamente le vie aeree, costituendo un serio disagio per la respirazione e per il riposo notturno.

Le opzioni chirurgiche volte alla rimozione dei polipi nasali sono:

Polipectomia: il polipo viene rimosso mediante un piccolo dispositivo meccanico di aspirazione o con un particolare strumento (microdebrider) che permette la dissezione del polipo. Chirurgia endoscopica sinusale: consiste nella rimozione del polipo nasale accompagnata dalla correzione della struttura dei seni paranasali. Difatti, anche una particolare anatomia delle strutture nasali può predisporre il soggetto all'infiammazione della mucosa. La procedura chirurgica viene eseguita introducendo un endoscopio attraverso le narici, allo scopo di fornire un'immagine ingrandita delle strutture nasali interne. Successivamente, si procede con la correzione del problema (rimozione del polipo + revisione delle strutture nasali).

Anche dopo la rimozione chirurgica del polipo, il rischio di recidiva è comunque reale. Per prevenire la ricomparsa dei polipi nasali, si consiglia di seguire una terapia cortisonica adeguata (formulazioni spray).