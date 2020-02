La poliomielite , o polio , è una patologia virale acuta ed estremamente contagiosa , che può colpire i nervi del sistema nervoso centrale e provocare forme temporanee o permanenti di paralisi . A causare la poliomielite è un enterovirus chiamato poliovirus , la cui trasmissione tra gli esseri umani avviene soprattutto per via oro-fecale . Per i malati di poliomielite, l'interessamento del sistema nervoso centrale può avere esito fatale; fortunatamente, però, questo fenomeno è molto raro (riguarda un 6% dei casi), mentre è molto più comune la forma lieve (o minore) della malattia, quella in cui il poliovirus si limita a invadere l' intestino . Purtroppo, non esiste ancora una cura specifica contro la poliomielite; i pazienti, quindi, devono aspettare che la patologia faccia il suo decorso, affidandosi unicamente ai trattamenti sintomatici pianificati sulla base della gravità dell'infezione. La mancanza di una cura specifica dà, necessariamente, un'estrema rilevanza alla prevenzione. Oggi, per prevenire la poliomielite, la vaccinazione è il mezzo più efficace in assoluto.

Oggi, la poliomielite è molto rara, soprattutto nei Paesi industrializzati, ma un tempo, prima dell'avvento del primo vaccino anti-polio (1955), era un'infezione virale diffusa in tutte le parti del globo, soprattutto tra i più giovani, e temuta dall'intera popolazione mondiale. La bassa incidenza attuale della poliomielite è frutto di un programma di eradicazione di questa malattia, iniziato nel 1988 e pianificato da OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità), UNICEF e Fondazione Rotary. In questi ultimi anni, il suddetto programma (che consiste nella vaccinazione di massa) è stato così efficiente, che ha portato a una riduzione dei casi di poliomielite del 99%. Secondo quanto riportano le statistiche, il numero di casi mondiali di polio è sceso da 350.000, nel 1988, a 483, nel 2001, fino ad arrivare a 42, nel 2016. Attualmente, la poliomielite rappresenta ancora una minaccia reale in Paesi come Afghanistan, Nigeria, Pakistan e India, dove i programmi di vaccinazione anti-polio non sono ancora all'avanguardia.

Da dopo il contagio, il poliovirus risulta presente nelle feci e nella saliva dell'individuo infetto, rispettivamente, per diverse settimane e per alcuni giorni. Nei Paesi del Mondo a clima temperato, il poliovirus è stagionale: il picco delle infezioni, infatti, si osserva in estate e in autunno. Nelle aree geografiche a clima tropicale, invece, il poliovirus è attivo praticamente durante tutte le stagioni dell'anno.

Il Poliovirus è un agente virale appartenente al genere degli enterovirus umani (N.B: gli stessi virus che causano il virus intestinale ) e alla famiglia dei picornavirus . Dotato di capside , il poliovirus possiede un genoma a RNA a singola elica, composto da 7.500 nucleotidi circa. In natura, esistono tre sierotipi diversi di poliovirus, denominati PV1, PV2 e PV3; a distinguere i vari sierotipi è la composizione proteica del capside. Quando invade un ospite, il poliovirus si comporta esattamente come tutti gli altri enterovirus umani: s'insedia nell'intestino e, solo una volta raggiunta tale sede, comincia a replicarsi dando manifestazione della sua presenza in modo più o meno evidente. Come si vedrà più ampiamente nel capitolo dedicato ai sintomi , il poliovirus può:

Un individuo dovrebbe contattare il proprio medico e chiedere delucidazioni in merito al vaccino contro la poliomielite, qualora avesse deciso di affrontare un viaggio in aree geografiche del Mondo dove la polio è ancora una malattia diffusa o i metodi di vaccinazione non sono all'avanguardia.

Attualmente, non è ancora chiaro con quale percentuale di incidenza la sindrome post-polio colpisca gli ex malati di poliomielite; le statistiche in merito, infatti, riportano dati contrastanti: secondo alcune, la sindrome post-polio interesserebbe un 25% degli ex malati di polio; secondo altre, invece, riguarderebbe ben più del 50% degli ex pazienti.

Oltre ai possibili effetti drammatici sulle capacità di respirazione e su quelle di deglutizione, la poliomielite paralitica può comportare l'insorgenza di deformità e conseguenti disabilità a livello di anche, caviglie e piedi , nonché problemi come l'ileo paralitico, le infezioni urinarie , il cuore polmonare , la miocardite ecc. A tutto ciò bisogna aggiungere, poi, la possibilità che ha la poliomielite (in qualsiasi forma si presenti) di scatenare, a distanza di anni, una condizione nota come sindrome post-polio .

La paralisi flaccida è la conseguenza più grave della poliomielite paralitica, perché può pregiudicare la capacità di controllo dei muscoli respiratori e deglutitori e, in conseguenza di ciò, aumentare esponenzialmente il rischio di insufficienza respiratoria e di fenomeni di soffocamento da cibo . Non è un caso che, tra i malati di poliomielite, siano proprio l'insufficienza respiratoria e gli episodi di soffocamento le principali cause di morte.

In questi frangenti, il poliovirus ha raggiunto il sistema nervoso centrale, senza però aggredirlo in maniera profonda. Di norma, la suddetta sintomatologia persiste per 7-10 giorni , dopodiché inizia la fase di recupero .

Secondo quanto riporta la comunità medico-scientifica, e in base a quanto riferito dai testi di medicina, la poliomielite asintomatica e la poliomielite lievemente asintomatica rientrano sotto la dicitura di poliomielite minore o poliomielite subclinica ; la poliomielite che causa la meningite asettica è identificata con il termine di poliomielite non paralitica ; infine, la poliomielite che produce danni neurologici e provoca paralisi è detta poliomielite paralitica .

La terapia sintomatica varia in relazione alla gravità dell'infezione scatenata dal poliovirus. Ecco come:

Ancora oggi, purtroppo, il malato di poliomielite può contare solo su una terapia sintomatica (ossia mirata a controllare i sintomi), in quanto medici e ricercatori, nonostante i loro numerosi sforzi nel campo della ricerca, non hanno ancora trovato una cura in grado di annientare il poliovirus, quando questo è nell'organismo umano, e trattare in modo specifico l'infezione derivante.

Per approfondire: Farmaci per Cura della Poliomielite

Se curata tempestivamente e in modo appropriato, la poliomielite paralitica di tipo spinale può guarire senza comportare complicanze; in altre parole, con i trattamenti corretti, esiste la possibilità di recuperare completamente anche da una condizione molto grave come la poliomielite paralitica che colpisce il midollo spinale.

Per chi si ammala di poliomielite, la prognosi dipende dalla gravità del processo infettivo. Infatti, se il poliovirus si è limitato a causare la forma subclinica o la forma non paralitica, ci sono alte probabilità di un recupero completo (soprattutto nel caso della poliomielite subclinica); viceversa, se il poliovirus ha invaso i motoneuroni dell'encefalo e/o del midollo spinale, le speranze di un recupero completo sono decisamente inferiori, anzi, non è trascurabile la probabilità che il paziente sviluppi disabilità fisiche e/o cognitive permanenti o, addirittura, vada incontro alla morte.

Prevenzione

L'arma migliore per difendersi da una malattia incurabile come la poliomielite è la prevenzione per mezzo di un apposito vaccino.

Attualmente, il vaccino antipoliomielite praticato nei Paesi maggiormente all'avanguardia è il cosiddetto vaccino inattivato antipolio, in quanto protegge efficacemente da tutti e tre i sierotipi di poliovirus (PV1, PV2 e PV3) ed è sicuro, anche per chi presenta un sistema immunitario debole.

In Italia così come negli Stati Uniti, nel Regno Unito ecc., la vaccinazione contro la polio è un ciclo terapico che prevede 4 somministrazioni, di cui 3 da eseguire soltanto nel primo anno di vita e l'ultima al V-VI anno.

In linea teorica, la copertura vaccinale, offerta dal vaccino inattivato antipolio, dura tutta la vita.

Tra i vaccini inattivati antipolio più famosi, figurano: Infanrix Hexa, Infanrix Penta, POLIOVAX-IN IMSC 1 F 1 ML e IMOVAX POLIO 1SIR 0,5 ML.

Quando serve un'ulteriore vaccinazione?

I medici raccomandano un'ulteriore vaccinazione antipolio a tutti coloro che hanno in programma di recarsi in quei Paesi dove, a causa per esempio di scarse condizioni igieniche, è ancora alto il rischio di contrarre la poliomielite.