Benché in altri Paesi la polimixina B possa essere somministrata anche per via parenterale, in Italia gli unici medicinali contenenti il principio attivo in questione attualmente in commercio (Aprile 2019) sono destinati ad un uso topico (più precisamente, uso auricolare). In tali medicinali, la polimixina B è presente in associazione ad altri principi attivi.

Alcuni medicinali a base di polimixina B sono classificati come farmaci SOP (Senza Obbligo di Prescrizione), pertanto, possono essere dispensati senza ricetta medica; altri, invece, necessitano di presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). In entrambi i casi, il loro costo è a completo carico del cittadino.

Esempi di Specialità Medicinali contenenti Polimixina B