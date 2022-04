Polimenorrea: Cosa Significa? Cause Più Comuni, Sintomi e Rimedi

Se la polimenorrea è ricorrente o risulta associata ad altri sintomi, merita un approfondimento dal punto medico che prevede, fra l'altro, la misurazione dei livelli ormonali nel sangue e l'esecuzione di un' ecografia pelvica allo scopo d'identificarne le cause. La polimenorrea risulta frequentemente da un'insufficienza luteale, cioè un'inadeguata produzione di progesterone da parte dell'ovaio nella seconda parte del ciclo mestruale . Altre possibili cause possono essere disfunzioni endocrine, patologie dell' utero e delle ovaie , assunzione massiccia di farmaci e malattie sistemiche che possono debilitare l'organismo e provocare uno squilibrio nel ciclo mestruale. Quando necessario, il trattamento della polimenorrea è rivolto ai fattori scatenanti.

Per polimenorrea s'intende l'accorciamento del periodo intermestruale che si traduce nell'avere le mestruazioni in anticipo , considerata essere normale una frequenza dai 25 ai 36 giorni .

Cos’è

Cosa s’intende per Polimenorrea?

La polimenorrea è un'alterazione della normale durata del ciclo mestruale, il quale si verifica con una maggior frequenza. In pratica, viene a determinarsi un accorciamento del periodo intermestruale, con flussi ravvicinati e ritmo superiore ai cicli regolari. Se si considera che le mestruazioni durano dai 3 ai 7 giorni, ciò significa che il flusso si ripresenta prima dei 23-25 giorni di distanza dal termine del precedente.

Quando il fenomeno si protrae per più cicli successivi, quindi non è un problema transitorio ed occasionale, si definisce il quadro della polimenorrea.

Mestruazioni: consistono nello sfaldamento della mucosa che riveste la parete interna dell'utero (endometrio), accompagnato da una variabile perdita di sangue attraverso la vagina. Questo fenomeno si rinnova ciclicamente ogni mese e dura, in media, dai 3 ai 7 giorni. Le mestruazioni si presentano, dunque, con una regolare periodicità e con caratteristiche di durata e quantità abbastanza costanti.

Definizione di Polimenorrea

Dal punto di vista clinico, la polimenorrea viene definita quando le mestruazioni si manifestano per diversi mesi con un ritmo inferiore ai 24 giorni (in particolare, dai 15 ai 23 giorni). L'inferiore periodicità indica, di solito, un accorciamento delle fasi ovulatorie.

Si parla, invece, di poli-ipermenorrea quando le mestruazioni si manifestano non solo a distanza di tempo troppo breve, ma anche con un flusso più abbondante e di lunga durata.

Quanto dura normalmente un ciclo mestruale?

Il ciclo mestruale è l'intervallo di tempo che, nella donna, trascorre tra il primo giorno di una mestruazione e il primo giorno della mestruazione successiva.

L'intervallo considerato fisiologico tra un flusso e l'altro è di 28 giorni, ma è da ritenere normale una frequenza mestruale dai 25 ai 36 giorni e non va esclusa una certa variabilità individuale (la durata del ciclo può cambiare, infatti, di mese in mese).

Eventuali variazioni della durata del ciclo mestruale sono determinate con più probabilità dalla lunghezza del periodo che precede l'ovulazione (fase follicolare). Questa prima fase del ciclo, pur presentando una durata media di circa 14 giorni, può subire delle oscillazioni, che variano da 1 a 3 settimane. Per la maggior parte delle donne, la fase luteale (periodo che va dall'ovulazione all'inizio delle mestruazioni) è più costante e richiede dai 12 ai 16 giorni (durata media: 14 giorni). In ogni caso, per considerarsi regolare, tra una mestruazione e l'altra non deve esserci uno "scarto" superiore ai 4 giorni (in più o in meno).

Per le donne, le mestruazioni che si presentano con un anticipo di almeno 3 giorni sono relativamente comuni: in qualche caso, l'episodio è del tutto occasionale e non ha alcun significato clinico; altre volte, l'accorciamento dei periodi intermestruali può indicare la presenza di un disordine del ciclo mestruale.