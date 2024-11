Pneumococco: cos’è? Come si prende, infezioni e rischi

Lo Pneumococco ( Streptococcus pneumoniae ) è la principale causa batterica di infezioni del tratto respiratorio tra cui la polmonite pneumococcica , nonostante sia in grado di provocare un'ampia varietà di sindromi infettive come otiti medie , sinusite , meningite , peritonite e sepsi .

Gli pneumococchi si trasmettono da persone malate o portatori sani, principalmente per via aerea , con le goccioline di saliva emesse, ad esempio, con tosse o starnuti .

Tuttavia, negli individui suscettibili con un sistema immunitario più debole, come gli anziani e i bambini piccoli, il batterio può diventare patogeno e diffondersi in altre sedi per causare malattie.

Quali infezioni provoca lo Pneumococco?

L'infezione da Pneumococco si manifesta con sintomi a carico del tratto respiratorio superiore, dove il batterio si localizza, dando origine a malattie come:

Otite

Sinusite.

Nel caso in cui, invece, gli pneumococchi si riproducano in distretti del corpo dove normalmente non sono presenti, come il sangue, il liquor (liquido trasparente che avvolge il cervello e il midollo spinale) o i polmoni, la malattia si manifesta in forma grave e invasiva con quadri di:

Polmoniti

Meningite

Infezioni diffuse a tutto l'organismo (sepsi).

Possono essere conseguenza di infezioni pneumococciche anche: