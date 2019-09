Utilizzata sia in adulti che in bambini dai 6 anni di età in poi, la pitavastatina deve essere assunta per via orale. I medicinali che la contengono possono essere venduti in farmacia, ma solo dietro presentazione di apposita ricetta medica ripetibile. Essi sono classificati come farmaci di fascia C, pertanto, il loro costo è a totale carico del cittadino.