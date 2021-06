Piscine Gonfiabili 2021 Migliori: Modelli, Marche, Prezzi

Piscine gonfiabili: come sceglierle Decisamente più economiche di quelle interrate, le piscine gonfiabili possono rappresentare un'ottima soluzione per rinfrescarsi e per divertirsi all'aria aperta durante i mesi estivi. Che si tratti di un giardino o di un terrazzo, basta infatti disporre di uno spazio esterno per ricrearsi una piccola oasi estiva con l'aiuto di una piscina gonfiabile e magari qualche accessorio divertente. Unica raccomandazione: scegliere il modello più adatto alle proprie esigenze. Quali sono dunque le migliori piscine gonfiabili? In commercio ne esistono tantissimi modelli che variano di forma, dimensione ma anche materiale. La prima regola è quella di scegliere la piscina in base allo spazio a disposizione ma anche in base all'uso che se ne vuole fare: una piscina destinata al divertimento dei bambini dovrebbe essere piccola e poco profonda, mentre una per adulti può anche essere di grandi dimensioni. In alcuni casi le piscine gonfiabili riportano nella descrizione l'età raccomandata di utilizzo. Per quanto riguarda la forma, è possibile spaziare tra modelli rettangolari, ovali o circolari, a seconda delle proprie preferenze. Un aspetto importante riguarda invece i materiali. In linea di massima le piscine gonfiabili sono realizzate in pvc o in vinile: è bene tenere presente che quest'ultimo risulta sicuramente più resistente. Un'altra dritta utile? Meglio puntare su piscine strutturate in diversi compartimenti, ovvero con più camere d'aria, perché in questo modo si evita il rischio che un solo foro possa sgonfiare l'intera piscina. Per quanto riguarda il montaggio, invece, questo genere di piscine si gonfiano facilmente tramite pompa elettrica, da acquistare separatamente. Per farsi un'idea più precisa, di seguito 5 modelli di piscine gonfiabili tra le più vendute su Amazon.

Piscina Gonfiabile Bestway Tra i modelli più acquistati su Amazon, c'è la piscina gonfiabile di Bestway, disponibile in 4 diverse dimensioni. Quella da 305 x 183 x 56 cm può essre utilizzta sia dagli adulti che dai bambini a partire dai 6 anni. Realizzata in PVC, tra le sue caratteristiche vanta una struttura resistente con due anelli gonfiabili e bordi extra larghi per il massimo confort. Nella confezione è inclusa anche una toppa di riparazione per eventuali danneggiamenti. Gli utenti hanno apprezzato la sua capienza e resistenza e laconsigliano anche per la presenza del tappo sul fondo che permette di svuotarla facilmente e senza fatica. Bestway 54009 | Piscina Gonfiabile Rettangolare Family, 305X183X56 cm da € 42,89 Vedi l'offerta

Piscina gonfiabile Duerer Molto apprezzata dagli utenti è anche la piscina gonfiabile di Duerer. Disponibile in due diverse dimensioni, ha una capacità perfetta per soddisfare il divertimento di tutta la famiglia. Tra i suoi vantaggi, i bordi lisci senza angoli rialzati e le camere d'aria dotate di doppie prese e valvole di scarico. Quando non viene utilizzata inoltre, la piscina può essere piegata e riposta facilmente anche in poco spazio. Il costo è superiore a quello del modello precedente, ma questa piscina ha anche superato il test UV per evitare deformazioni e sbiadimenti sotto il sole estivo. Nella confezione sono inclusi anche 2 patch di riparazione. Duerer Piscine gonfiabili, Piscine gonfiabili Rettangolare, Piscina per Famiglie per Cortile, Festa Estiva in Acqua, all'aperto, Giardino, Adulti - 241cm x 142cm x 56cm da € 79,99 Vedi l'offerta

Piscina Gonfiabile VOXON Anche la piscina gonfiabile di Voxon è perfetta per il divertimento di tutta la famiglia, grazie alle sue dimensioni (250x180x55 cm) e ad una capacità di 580 litri, ideali per ospitare 2 adulti e 4 bambini. Rispetto ai modelli precedenti, la piscina vanta anche un design spiritoso e un divertente effetto doccia con un'altezza superiore a 1 metro. Tra le sue caratteristiche, tre camere d'aria, per operazioni di gonfiaggio e sgonfiaggio facili e veloci, e una valvola curva dell'acqua che raddoppia la velocità dello svuotamento. Realizzata in PVC da 0.4 mm, risulta più spessa rispetto alla maggior parte delle piscine sul mercato e quindi più resistente. VOXON Piscina Bambini, Piscina Gonfiabile Famiglia, 250x180x55cm Piscina Grande con 3 Camera d'aria Individuali, PVC, Durevole e Sicuro per Giardino, Bambini, Adulti e Famiglia da € 76,49 € 89,99 -15% Vedi l'offerta

Piscina Gonfiabile TrekPow La piscina gonfiabile di TrekPow ha invece una dimensione di 305 x 186 x 56cm, ed è abbastanza grande da contenere circa 2 adulti e 3 bambini. Realizzata in materiale a maglia tripla in PVC e poliestere, garantisce una buona resistenza ai danni oltre che un uso sicuro e confortevole anche per i bambini. I bordi sono infatti pensati per assicurare una stabilità ottimale evitando il ribaltamento. Tra le sue caratteristiche, anche 3 camere d'aria che impediscono la fuoriuscita di acqua o aria. Per gonfiarla bastano 3-4 minuti con una pompa elettrica (non inclusa). TrekPow Piscina Gonfiabile con Dimensione 305 x 186 x 56cm, Adatta a 2 Grandi e 3 Bambini, Outdoor & Indoor Piscina Fuori Terra Rettangolare da € 99,99 Vedi l'offerta