Chiaramente, per poter svolgere la sua azione di controllo della malattia diabetica, il pioglitazone deve essere assunto per via orale.

Il pioglitazone può essere somministrato sia come unico principio attivo, in monoterapia, sia in terapia di associazione con altri farmaci antidiabetici. Non sorprende, pertanto, che in commercio vi siano medicinali a base di pioglitazone associato ad altri principi attivi, come metformina, alogliptin o glimepiride.

La maggior parte dei medicinali contenenti pioglitazone è vendibile al pubblico dietro presentazione di ricetta medica ripetibile (RR). Poiché tali medicinali sono classificati come farmaci di fascia A, il loro costo può essere rimborsato dal Sistema Sanitario Nazionale (SSN). A volte, tuttavia, potrebbe essere necessario il pagamento di un ticket da parte del paziente.

I medicinali a base di pioglitazone e alogliptin, invece, per essere dispensati, necessitano della presentazione di ricetta ripetibile limitativa o RRL (farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Tuttavia, anche in questo caso si tratta di medicinali classificati come farmaci di fascia A ai fini della rimborsabilità.