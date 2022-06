Pillola del Giorno Dopo: quando e come si assume?

Generalità

Che cos'è la Pillola del Giorno Dopo e A Cosa Serve?

Pillola del giorno dopo è il nome comune con cui s'identificano alcuni farmaci contenenti un particolare principio attivo progestinico e utilizzati nella cosiddetta contraccezione d'emergenza, o contraccezione d'urgenza.

La pillola del giorno dopo può essere utilizzata in seguito ad un rapporto sessuale non protetto o non protetto in maniera adeguata, oppure in seguito al fallimento di altri metodi contraccettivi che espongono, perciò, al rischio di una gravidanza non voluta.

Prima di proseguire nel descrivere le principali caratteristiche della pillola del giorno dopo, è opportuno precisare che questo farmaco non è un abortivo, quindi, non ha nulla a che fare con la cosiddetta pillola abortiva a base di mifepristone, anche nota come RU486. Questo medicinale, infatti, viene utilizzato per praticare l'aborto farmacologico interrompendo una gravidanza in atto; la pillola del giorno dopo, invece, si utilizza per prevenirne l'insorgenza.

Shutterstock

Rapporto a Rischio Gravidanza

Si parla di rapporto sessuale a rischio di gravidanza quando si sospetta che il rapporto abbia potenzialmente instaurato una fecondazione. Ciò può avvenire in tutti i seguenti casi: