Pillola del Giorno Dopo in Breve

Definizione La pillola del giorno dopo è un farmaco contenente un progestinico - il levonorgestrel - utile nella contraccezione d'urgenza.

Casi in cui il rapporto è a rischio di gravidanza Fallimento di metodi contraccettivi naturali;

Rottura accidentale del preservativo;

Inosservanza della corretta frequenza d'assunzione della pillola estroprogestinica;

Distacco del cerotto transdermico contraccettivo;

Errore di calcolo dei giorni potenzialmente non fertili;

Violenze e abusi.

Dosaggio della pillola del giorno dopo Il principio attivo levonorgestrel è presente in alte concetrazioni all'interno della pillola del giorno dopo. Il suo contenuto (1,5 mg/compressa) è di molto superiore rispetto al quantitativo presente nelle pillole anticoncezionali estroprogestiniche utilizzate per la contraccezione abituale.

Meccanismo d'azione della pillola del giorno dopo La pillola del giorno dopo previene la gravidanza ritardando o bloccando l'ovulazione attraverso la soppressione del picco dell'ormone luteinizzante.

Come si acquista Senza obbligo di ricetta medica per le pazienti con età superiore o uguale a 18 anni.

Con obbligo di ricetta medica non ripetibile per pazienti con età inferiore a 18 anni.

Efficacia La pillola del giorno dopo deve essere assunta al massimo entro 72 ore dall'avvenuto rapporto a rischio. L'efficacia è massima se il farmaco si assume entro le prime 12 ore.

Interazioni farmacologiche Farmaci per il trattamento dell'epilessia;

Farmaci per la cura della tubercolosi;

Farmaci per il trattamento delle infezioni da HIV;

Griseofulvina;

Farmaci e prodotti a base di iperico;

Ciclosporina. Nota: per informazioni più dettagliate, vedere il foglietto illustrativo.