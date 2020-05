Pillola del Giorno Dopo: Controindicazioni ed Effetti Collaterali

Introduzione Cos'è la Pillola del Giorno Dopo e Avvertenze Importanti La pillola del giorno dopo è un metodo contraccettivo di urgenza cui si può ricorrere in seguito a rapporti a rischio di gravidanza non voluta. Shutterstock Si tratta quindi di un farmaco a tutti gli effetti contenente un principio attivo di tipo progestinico: il levonorgestrel. Quest'ultimo non è un abortivo, quindi non agisce se la gravidanza è già iniziata; al contrario, la impedisce prevenendo l'ovulazione e la fecondazione. È opportuno precisare che in nessun caso la pillola del giorno dopo deve essere utilizzata come mezzo di contraccezione abituale, ma solo nei casi di reale necessità ed emergenza. Inoltre, benché le pazienti con età uguale o superiore a 18 anni possano acquistare il farmaco senza obbligo di presentazione di ricetta medica, va precisato che il medico curante e/o il ginecologo dovrebbero comunque essere informati dell'assunzione della pillola del giorno dopo. In questo articolo ci dedicheremo alla descrizione di effetti collaterali e controindicazioni all'assunzione della pillola del giorno dopo. Per informazioni più dettagliate in merito a meccanismo d'azione, modo d'uso ed efficacia si rimanda alla lettura dell'articolo dedicato e alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale a base di levonorgestrel che si deve assumere. Pillola del giorno Dopo: Quando e Come si Assume?

Interazioni Farmacologiche Con quali altri Farmaci la Pillola del Giorno Dopo NON deve essere usata? Alcuni farmaci sono in grado di influenzare negativamente l'effetto della pillola del giorno dopo rendendola meno efficace. Nel dettaglio, questo contraccettivo d'emergenza può essere meno indicato nelle donne che stanno assumendo o che hanno assunto durante le precedenti quattro settimane farmaci quali: Barbiturici e altri farmaci per il trattamento dell'epilessia , come fenitoina, carbamazepina e primidone;

e altri , come fenitoina, carbamazepina e primidone; Farmaci per la cura della tubercolosi , come ad esempio, rifampicina e rifabutina;

, come ad esempio, rifampicina e rifabutina; Farmaci per il trattamento delle infezioni da HIV (ad esempio, efavirenz e ritonavir);

(ad esempio, efavirenz e ritonavir); Griseofulvina (un farmaco antifungino);

(un farmaco antifungino); Farmaci e prodotti a base di iperico (o erba di San Giovanni, pianta dalle note proprietà antidepressive). Inoltre, il levonorgestrel contenuto nella pillola del giorno dopo può alterare l'azione terapeutica della ciclosporina (un farmaco immunosoppressore), pertanto, anche questa associazione non è raccomandata. Qualora si stiano assumendo, o siano stati recentemente assunti, uno o più dei sopra citati farmaci, il medico deve esserne informato. Questa figura sanitaria potrebbe decidere di prescrivere alla paziente un altro sistema contraccettivo di emergenza come il dispositivo intrauterino di rame (IUD di rame). Qualora non fosse possibile recarsi o contattare il proprio medico o ginecologo, seguire le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo della pillola del girono dopo che si deve assumere. In qualsiasi caso, sarebbe opportuno informare medico e ginecologo dell'assunzione della pillola del giorno dopo a prescindere, informandoli anche qualora si stiano assumendo, siano stati recentemente assunti o s'intenda assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, anche se non menzionati in questo capitolo (inclusi farmaci SOP, OTC, prodotti erboristici, fitoterapici, omeopatici, ecc.).