In questo articolo ci dedicheremo alla descrizione di effetti collaterali e controindicazioni all'assunzione della pillola del giorno dopo. Per informazioni più dettagliate in merito a meccanismo d'azione, modo d'uso ed efficacia si rimanda alla lettura dell'articolo dedicato e alla lettura del foglietto illustrativo del medicinale a base di levonorgestrel che si deve assumere.

È opportuno precisare che in nessun caso la pillola del giorno dopo deve essere utilizzata come mezzo di contraccezione abituale, ma solo nei casi di reale necessità ed emergenza. Inoltre, benché le pazienti con età uguale o superiore a 18 anni possano acquistare il farmaco senza obbligo di presentazione di ricetta medica, va precisato che il medico curante e/o il ginecologo dovrebbero comunque essere informati dell'assunzione della pillola del giorno dopo.

Si tratta quindi di un farmaco a tutti gli effetti contenente un principio attivo di tipo progestinico: il levonorgestrel . Quest'ultimo non è un abortivo , quindi non agisce se la gravidanza è già iniziata; al contrario, la impedisce prevenendo l' ovulazione e la fecondazione .

La pillola del giorno dopo è un metodo contraccettivo di urgenza cui si può ricorrere in seguito a rapporti a rischio di gravidanza non voluta.

Per informazioni più dettagliate, si rimanda alla lettura del foglietto illustrativo della pillola del giorno dopo che si deve assumere. In caso di dubbi, consultare il medico e/o il ginecologo o chiedere aiuto al farmacista.

Nota : per alcune pillole del giorno dopo sono stati osservati effetti indesiderati nel periodo post-marketing consistenti in casi di eventi tromboembolici.

Oltre a ciò, l'uso di tale farmaco NON è raccomandato in tutti i seguenti casi:

La principale controindicazione all'uso della pillola del giorno dopo riguarda la presenza di allergie note al levonorgestrel in essa contenuto e/o ad uno o più degli eccipienti presenti. Tuttavia, questa non è l'unica situazione in cui l'impiego di questo contraccettivo d'urgenza deve essere evitato.

In qualsiasi caso, sarebbe opportuno informare medico e ginecologo dell'assunzione della pillola del giorno dopo a prescindere, informandoli anche qualora si stiano assumendo, siano stati recentemente assunti o s'intenda assumere, farmaci o prodotti di qualsiasi tipo, anche se non menzionati in questo capitolo (inclusi farmaci SOP , OTC , prodotti erboristici, fitoterapici , omeopatici , ecc.).

Qualora si stiano assumendo, o siano stati recentemente assunti, uno o più dei sopra citati farmaci, il medico deve esserne informato. Questa figura sanitaria potrebbe decidere di prescrivere alla paziente un altro sistema contraccettivo di emergenza come il dispositivo intrauterino di rame (IUD di rame). Qualora non fosse possibile recarsi o contattare il proprio medico o ginecologo, seguire le istruzioni riportate sul foglietto illustrativo della pillola del girono dopo che si deve assumere.

La pillola del giorno dopo protegge da malattie sessualmente trasmissibili?

La risposta a questa domanda è assolutamente NO. Come qualsiasi altro tipo di contraccezione ormonale (pillola anticoncezionale, spirale ormonale, cerotto transdermico, anello trans-vaginale), anche la pillola del giorno dopo NON protegge in alcun modo dalle malattie sessualmente trasmissibili, come ad esempio, herpes vaginale, infezioni da Candida, infezioni da HIV, ecc.

L'unico metodo contraccettivo capace di fornire anche questo tipo di protezione è il preservativo.

Concludiamo ribadendo ancora una volta che, in qualsiasi caso, la pillola del giorno dopo NON deve essere usata come un metodo contraccettivo abituale, ma solo in casi eccezionali

di emergenza. Ricordiamo, per altro, che essa è efficace solo se assunta entro certi limiti. Il medico e il ginecologo, inoltre, dovrebbero sempre essere informati della sua assunzione.

Per ripassare: