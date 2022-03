Che cos'è la Pillola Abortiva? La pillola abortiva - anche nota con la sigla RU-486 - è un farmaco che viene utilizzato nella procedura che porta all'interruzione di gravidanza. Shutterstock Entrando più nel dettaglio, la pillola abortiva è una compressa per uso orale contenente il principio attivo mifepristone - uno steroide sintetico avente azione antiprogestinica - in concentrazioni di 200 mg oppure di 600 mg. In Italia, è autorizzato un solo medicinale a base di mifepristone con queste (e altre) indicazioni terapeutiche, avente nome commerciale Mifegyne®. La pillola abortiva non può essere acquistata in farmacia, ma il suo impiego è possibile solo ed esclusivamente a livello ospedaliero o nelle strutture convenzionate che effettuano il procedimento di interruzione della gravidanza. NOTA BENE La pillola abortiva NON deve essere confusa con la pillola del giorno dopo o con la pillola dei 5 giorni dopo, farmaci utilizzati per la contraccezione d'emergenza . Questi ultimi, infatti, prevengono la gravidanza prima che questa possa verificarsi; la pillola abortiva, invece, interrompe una gravidanza già in atto.

Come richiedere la Pillola Abortiva? L'interruzione di gravidanza può essere richiesta dalla donna rivolgendosi ad un consultorio pubblico, ad un medico di sua fiducia oppure a strutture sociosanitarie abilitate. In questo contesto verranno effettuati tutti gli accertamenti sanitari del caso e verranno valutate le cause che portano ad una simile richiesta. Se l'interruzione di gravidanza può essere effettuata, la donna può richiedere l'aborto farmacologico mediante l'utilizzo della pillola abortiva. Tuttavia, come abbiamo visto, la pillola abortiva può essere utilizzata anche per ammorbidire e dilatare la cervice prima dell'aborto chirurgico entro il primo trimestre di gestazione. Naturalmente, la possibilità di ricorrere all'uso della pillola abortiva dovrà essere discussa con il medico, il quale dovrà individuare ed escludere la presenza di eventuali controindicazioni prima di dare inizio alla procedura di interruzione della gravidanza. Pillola Abortiva nei Minorenni Anche le donne con meno di 18 anni di età possono richiedere l'interruzione volontaria di gravidanza previo consenso dei genitori. Se i genitori non danno il consenso o se la minorenne non intende chiederlo loro, può rivolgersi al giudice tutelare attraverso il medico, il consultorio o la struttura sociosanitaria cui si è rivolta. Anche in questo caso, naturalmente, dovrà essere fatta una valutazione medica per capire se è possibile utilizzare o meno la pillola abortiva. Va precisato, tuttavia, che gli studi in merito all'uso del mifepristone presente nella pillola abortiva nelle adolescenti sono limitati . Questi aspetti verranno quindi discussi con il medico.

Per chi è indicata? Come si assume la Pillola Abortiva? La pillola abortiva a base di mifepristone verrà fornita alla donna dalla struttura nella quale verrà eseguita l'interruzione di gravidanza. Si tratta di compresse contenenti mifepristone in concentrazione di 200 mg o 600 mg. Le compresse vanno deglutite intere con un po' d'acqua in presenza del medico o comunque di personale sanitario. Se entro 45 minuti dall'assunzione del farmaco insorge il vomito, è necessario informare immediatamente il medico o il personale sanitario. Il dosaggio dipende dall'indicazione per la quale è necessario somministrare il mifepristone, quindi la pillola abortiva. Ad ogni modo, il personale sanitario si occuperà di informare la donna su tutti questi aspetti, fornendole indicazioni precise su come, quando e in che modo assumere la pillola abortiva. Per qualsiasi dubbio o domanda, rivolgersi al medico.

Come Funziona? Meccanismo d'azione del Mifepristone contenuto nella Pillola Abortiva Shutterstock Mifepristone - Struttura Chimica Il mifepristone - principio attivo della pillola abortiva - è uno steroide sintetico capace di esercitare un'azione antiprogestinica attraverso la competizione con il progesterone per il legame con i suoi recettori. Per via di questa competizione, il mifepristone riesce a bloccare gli effetti del progesterone e - poiché quest'ultimo è indispensabile per la prosecuzione della gravidanza - può pertanto determinare l'interruzione della stessa.