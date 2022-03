Pillola Abortiva: Vantaggi, Svantaggi, Controindicazioni

Introduzione Cos'è la Pillola Abortiva e caratteristiche generali La pillola abortiva è un farmaco a base di mifepristone che viene impiegato nell'ambito dell'interruzione di gravidanza farmacologica, ma non solo. Shutterstock Il suo impiego, infatti, può essere effettuato - in condizioni ben precise e definite - anche per dilatare la cervice uterina prima dell'aborto chirurgico o per indurre il travaglio in caso di morte fetale quando non è possibile eseguire altri trattamenti. Per quel che concerne l'interruzione di gravidanza farmacologica effettuata entro il 63esimo giorno successivo al primo giorno dell'ultimo ciclo mestruale, dopo 36-48 ore dall'assunzione della pillola abortiva è necessario assumere un analogo prostaglandinico. Ad ogni modo, sarà il medico a fornire tutte le indicazioni del caso. Per approfondire: Pillola Abortiva - Mifepristone: Cos'è, Quando si Usa, Effetti Collaterali

Possibili Vantaggi Prima di elencare quelli che possono essere considerati come possibili vantaggi della pillola abortiva rispetto ad altri metodi impiegati per l'interruzione di gravidanza, è molto importante precisare che il ricorso all'aborto non deve essere inteso come mezzo di controllo delle nascite routinario e che si tratta di una procedura che - indipendentemente da come viene fatta (farmacologica o chirurgica) - può comportare dei potenziali rischi per la salute. Per prevenire gravidanze indesiderate è necessario ricorrere ad adeguati mezzi contraccettivi. Moltissime sono le tipologie di contraccezione cui si può ricorrere, parlando con il proprio ginecologo è possibile capire quale è meglio per ciascuna paziente. Detto ciò, in un certo senso, l'utilizzo della pillola abortiva per l'interruzione della gravidanza potrebbe presentare alcuni possibili vantaggi, quali: Non richiede un intervento chirurgico, quindi è un metodo meno invasivo rispetto all'aborto chirurgico;

Non è necessario effettuare un'anestesia;

Può permettere l'interruzione di gravidanza anche nei casi in cui non è possibile utilizzare il metodo chirurgico.