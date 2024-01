Pietra Pomice: a cosa serve e come si usa

La pietra pomice è una roccia di origine vulcanica, molto leggera e porosa. Questo materiale viene ampiamente utilizzato in campo cosmetico , grazie alle sue capacità lievemente abrasive, che la rendono ideale per prendersi cura della pelle e del proprio corpo in genere. La pietra pomice presenta proprietà estremante versatili e può essere utilizzata in varie zone, per l' esfoliazione delle cellule morte, la rimozione di calli o la depilazione .

La pomice è comunemente bianca, poiché vi è una prevalenza di silice amorfa, ma può assumere anche una colorazione crema, grigio, verde o nero. Le varianti di colore più scuro sono ricche anche di altri minerali , come il ferro . La pietra pomice si forma principalmente da magmi acidi, silicatici o felsici. Per quanto riguarda la composizione, la massa è costituita prevalentemente da silice , con disciolti vari ossidi metallici ( alluminio , titanio, ferro, manganese e altri). La diversa percentuale dei composti presenti conferisce alla pietra pomice non sono tonalità cromatiche differenti, ma anche proprietà più o meno marcate. La pomice bianca presenta una struttura leggera e grana grossa, mentre le varianti scure sono più pesanti e ruvide. Le caratteristiche inerti della pietra pomice non provocano alcun rischio di tipo silicogeno durante l'uso.

La "vera" pietra pomice è un prodotto naturale; i suoi giacimenti di tipo primario derivano da eruzioni vulcaniche effusive acide. Oggi, la pietra pomice può essere difficile da reperire in vendita; in molti casi, infatti, si tratta di "riproduzioni" artificiali.

La pietra pomice è una roccia vulcanica dall'elevatissima porosità, che la rende molto leggera. Grazie alle sue proprietà abrasive , questa roccia può essere utile per la cura del corpo. In particolare, la pietra pomice è capace di eliminare le cellule morte e, al contempo, può rimineralizzare la zona su cui viene utilizzata.

La pietra pomice può presentarsi in differenti forme (naturale, polvere o ingrediente di prodotti cosmetici). In base all'impiego a cui è destinata, si possono trovare in commercio:

La pietra pomice può essere di grande aiuto nella routine di bellezza e per il benessere del corpo. La sua applicazione è adatta alla cura di diverse aree, come piedi, mani , unghie e zone ricoperte da peli .

Come si usa la Pietra Pomice

Pietra Pomice per la cura dei piedi

La pietra pomice può essere utilizzata per eliminare la pelle ruvida e secca che si forma sulla pianta dei piedi e sui talloni. Attraverso la sua superficie abrasiva, è possibile eliminare le cellule morte e rimuovere gli eventuali calli.

Prima di procedere al trattamento con pietra pomice, è necessario ammorbidire le zone interessate con acqua calda e prodotti specifici (pediluvio). In seguito, si strofina con una leggera pressione la pietra sulle parti interessate, insistendo con particolare attenzione su tutte quelle aree che appaiono ispessite e più dure al tatto. I movimenti devono essere circolari, delicati e graduali, facendo attenzione a non esercitare troppa forza. Il rischio è quello di incorrere in graffi e/o ferite.

Al termine, si dovrebbe risciacquare con un sapone neutro o passare un panno umido per eliminare i residui, asciugare la zona e applicare una crema idratante con un massaggio.

Per ottenere piedi morbidi, il procedimento va ripetuto almeno una volta a settimana. Per un effetto migliore, è possibile suddividere il trattamento con la pietra pomice in più sessioni, distanziate da almeno un giorno.

Pietra Pomice per la cura delle mani

Lo stesso procedimento utilizzato per l'esfoliazione dei piedi può essere applicato alle mani. In quest'ultimo caso, però, è necessario utilizzare una pietra pomice meno ruvida, in quanto la pelle delle mani risulta essere più sensibile e delicata rispetto a quella dei piedi.

Questa pietra può essere utilizzata anche sui gomiti, zona soggetta spesso a secchezza. Una volta finito, le zone vanno tamponate con un panno e idratate con creme o prodotti specifici.

Pietra Pomice per la cura delle unghie e delle cuticole

La pietra pomice si può trovare sotto forma di strumenti utili per una più completa manicure casalinga. In particolare, sono disponibili lime (anche a doppia punta) e spingi cuticole (bastoncino allungato caratterizzato da una punta piatta e più sottile) per eliminare le cellule morte che sono presenti alla base dell'unghia.

La pietra pomice può essere utilizzata, inoltre, per limare le unghie.

Pietra Pomice per l'esfoliazione del corpo

La pietra pomice è ottima per eliminare le cellule morte dalla pelle. Questa può essere fatta passare con delicatezza nelle zone interessate del corpo, dopo l'esposizione al getto caldo della doccia.

Pietra Pomice per la depilazione