Piede diabetico: cos'è, cause e complicanze

Un diabete non controllato e pericolosamente sottovalutato costituisce un concreto rischio non solo per la salute dei piedi ma anche per la vita stessa del paziente.

Come anticipa il termine stesso, il piede diabetico (o piede neuropatico) rappresenta una temibile complicanza cronica del diabete : si tratta di uno stato morboso che si sviluppa come conseguenza di neuropatia ed arteriopatia, tipiche condizioni patologiche della malattia metabolica d'origine.

Neuropatia e piede diabetico

La neuropatia è estremamente pericolosa per i piedi di un paziente diabetico. In presenza di una ferita al piede, il malato - che avverte un fastidio minore rispetto alla reale entità del danno o non lo percepisce affatto - continua a dare peso sul piede e a camminare in modo inadeguato: questo comportamento peggiora la situazione perché a partire da una piccola lesione (come ad esempio un apparentemente innocuo callo) si viene a creare in poco tempo una ferita sempre più grande che, degenerando, forma ulcere sanguinanti, infezioni o cancrena.

Altro elemento da non trascurare è rappresentato dalle deformazioni dei piedi , che possono comparire già prima dell'esordio dei sintomi caratteristici del diabete. Tale disturbo costituisce una conseguenza della neuropatia: si assiste perciò ad una riduzione della forza in alcuni gruppi di muscoli (in genere quelli anteriori della gamba), di conseguenza gli altri muscoli prevalgono, determinando così una retrazione del piede.

Approfondimento: quali sono i segnali d'allarme che possono far supporre ad una cattiva circolazione sanguigna in un diabetico? Un sospetto di scarsa o cattiva irrorazione sanguigna può nascere quando: Si percepiscono formicolii anomali ai piedi anche durante il riposo

Si manifestano crampi alle gambe anche dopo una breve passeggiata

Le piccole ferite ai piedi non riescono a cicatrizzare facilmente

I piedi assumono una colorazione differente (diventano più scuri, rossi, bluacei, verdi o neri)

Si ha la sensazione di avere costantemente i piedi freddi

Si formano spesso calli nella pianta del piede o tra le dita

Da quanto detto si comprende facilmente come i piedi e le dita siano costretti a modificare il loro appoggio sul terreno; dunque le dita, che tendono a piegarsi, costringono il piede a sopportare anomali ed esagerati carichi di lavoro. La cute fragile del piede, non riuscendo a tollerare urti, sfregamenti e traumi, si lacera facilmente o viene colpita da calli e vesciche che, se non trattati per tempo, possono degenerare in ulcere.

