Piede diabetico: diagnosi, cura e trattamento

Cura e trattamento

Vista la gravità della condizione, il trattamento del piede diabetico richiede una valutazione multidisciplinare che comprenda un team composto da diabetologi, podologi e chirurgi.

I pazienti colpiti da diabete dovrebbero seguire tutte le indicazioni fornite dal medico per attuare un efficace programma di prevenzione in grado di minimizzare il rischio di lesioni ai piedi, come calli, infezioni e quant'altro (per approfondimenti, leggi "piede diabetico: cosa fare e cosa non fare").

Breve ripasso per capire... Come sappiamo, il diabete procura seri danni neuropatici al paziente, tali da alterare la capacità di percepire dolore e cambiamenti termici a livello dei piedi; di conseguenza, il malato non si rende conto della presenza di eventuali lesioni plantari che, progredendo, possono dare origine a pericolosissime ulcere. Queste lesioni faticano a rimarginare a causa della cattiva circolazione a livello degli arti inferiori (arteriopatia).

A detta di ciò, ben si comprende come il trattamento del piede diabetico si basi anzitutto sulla pulizia locale dell'ulcera, sul trattamento dell'infezione e, chiaramente, sulla prevenzione di eventuali danni e complicanze.

La mancata medicazione della lesione ulcerosa nel piede diabetico riduce drasticamente le possibilità di guarigione, esponendo il malato al rischio di cancrena, dunque di amputazione del piede.

La terapia per il piede diabetico prevede l'utilizzo concomitante di: