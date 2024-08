Piede diabetico: cosa fare e cosa non fare

Utilizzare sempre scarpe comode

Indossare calzini di cotone senza cuciture rigide

Cambiare i calzini una o più volte al giorno

Utilizzare plantari morbidi in silicone, utili per bilanciare il peso del corpo mentre si cammina

Per la pedicure preferire limette e spazzoline alle forbici

Eseguire sempre un'adeguata igiene personale dei piedi (si consiglia di rivolgersi al podologo)

Controllare la pianta dei piedi una o più volte al giorno per accertarsi che non vi siano taglietti od abrasioni

Seguire una dieta sana e bilanciata

Applicare più volte al giorno creme idratanti sui piedi (accorgimento importante soprattutto in presenza di pelle secca ed arida)

Lavare i piedi con acqua tiepida e sapone neutro

Asciugare sempre molto bene i piedi dopo il bagno: si consiglia di eseguire impacchi con asciugamani in morbido cotone

Rivolgersi al medico in presenza di formicolio, crampi alle gambe, alterazione della sensibilità

Monitorare sempre la glicemia

Esaminare sempre i propri piedi (è possibile eventualmente aiutarsi con uno specchietto)

Praticare un esercizio fisico regolare e moderato

Rivolgersi sempre ad un esperto per rimuovere calli e duroni

Muovere spesso le dita dei piedi per stimolare la circolazione