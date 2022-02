Pianto liberatorio: perché fa bene

Piangere è uno dei gesti più naturali e istintivi che ci siano: basti pensare che è la prima cosa che fa un bambino quando nasce. Quando si cresce, però, si disimpara a piangere. Nella nostra società, infatti, c'è una difficoltà a riconoscere e ad accettare certe emozioni, soprattutto quelle negative: fin da piccoli, le persone vengono abituate a reprimere emozioni e sentimenti come rabbia , dolore , paura. Il risultato è che molti non riescono a piangere liberamente e questo è un problema: il pianto, infatti, a differenza di quanto ci viene inculcato dall'esterno, non è un segno di debolezza, bensì di forza. Inoltre, apporta tutta una serie di benefici, psicologici e fisici. A maggior ragione, se si tratta di pianto liberatorio, ossia uno sfogo che permette di alleggerirsi e di liberarsi di pensieri e vissuti che rischiano di minare il benessere psico-emotivo .

Piangere è considerato da deboli

Il pianto liberatorio è un particolare tipo di pianto che favorisce lo scarico emozionale: è un gesto istintivo e impulsivo che permette di eliminare tutta la tensione accumulata, facendo tirare letteralmente un sospiro di sollievo. In genere, dopo aver pianto, ci si sente meglio, più leggeri e meno angosciati. Non tutti, però, riescono a concedersi di piangere: la ragione principale è questo gesto è considerato culturalmente inappropriato e non conveniente, tanto che si usano spesso frasi come "piangere è una cosa da femminucce", "piangere non serve a nulla", "smetti di piangere e fai il forte". L'educazione comune porta a credere che piangere sia sbagliato e sia da persone deboli. In realtà, non è affatto così.