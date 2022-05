Introduzione Le piante, oltre a decorare e abbellire gli spazi di casa, hanno notevoli proprietà benefiche. Posizionarle in una stanza piuttosto che in un'altra, ad esempio, potenzia gli effetti sulla salute. Le piante, dunque, non sono semplicemente decorazioni piacevoli da vedere, ma a volte anche metodi curativi per alcuni disturbi. Sono in grado, tra gli altri poteri benefici, di eliminare le tossine dall'aria, migliorare la concentrazione, assicurare la giusta umidità in casa, favorire il rilassamento e conciliare il sonno. Piante da interni e proprietà benefiche Edera. Facile da gestire, è considerata dalla NASA come la migliore pianta purificatrice , ha la capacità di assorbire la formaldeide , battericida contenuto in detersivi ma anche nei tessuti. Non solo, tenere edera in casa consente di eliminare la muffa dai muri.

Le piante che purificano l'aria Esistono tipi di piante che aiutano naturalmente a purificare l'aria eliminando le tossine più pericolose. Esse sono, ad esempio, i falangi o nastrini, o il ficus. Foglie e radici sono in grado di assorbire benzene, formaldeide, monossido di carbonio e xilene, sostanze tossiche che si sprigionano nell'aria di casa attraverso detersivi, vernici e altri prodotti per capelli come la lacca, che si annidano facilmente tra mobili, tappeti e tessuti. Piante produttrici di ossigeno Le piante producono ossigeno e assorbono anidride carbonica. Per queste ragioni, molte piante sono indicate (e consigliate) per la zona notte di casa. Un esempio classico e comune è la Sanseveria, che ha notevoli benefici sulla salute, se la si posiziona a circa 2 metri dal divano e dal letto. filtrare l'aria interna

rimuovere gli inquinanti tossici

può aiutare a migliorare la salute mentale

efficace contro le allergie

migliora la respirazione

può aiutare a migliorare l'"energia" di uno spazio, secondo il feng shui. La Sanseveria, conosciuta anche come Pianta del Serpente, (o lingua della suocera), è una succulenta resiliente che può crescere ovunque. Vanta una serie di benefici per la salute, tra cui:

Piante che favoriscono il rilassamento Le piante, come dimostrato da diversi studi, hanno proprietà benefiche anche per la sfera emotiva. Alcune favoriscono il rilassamento, riducono lo stress, aiutano a dormire in modo sereno. Piante come lavanda o il gelsomino, grazie al profumo che emanano, sono un valido aiuto per riportare la calma, riposare e assicurarsi un sonno riparatore. Lo sapevi che le piante sono anti rumore? Forse non tutti sanno che le piante, oltre ad assorbire sostanze tossiche nell'aria e produrre ossigeno, sono anche isolanti acustici naturali. Sono, infatti, dei "fonoassorbenti", ciò significa che hanno proprietà di riduzione del rumore, che favorirà maggior concentrazione e riposo.