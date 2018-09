Le Piante Carnivore sono Pericolose per l'Uomo?

Il contatto con le piante carnivore, generalmente, non rappresenta un pericolo per l'uomo poiché i loro fluidi digestivi possiedono un'acidità piuttosto debole che, normalmente, non arreca alcun danno alla cute umana. Chiaramente, il discorso cambia qualora siano presenti allergie - note o non note - ad una qualsiasi delle molecole contenute all'interno degli stessi fluidi o della pianta.

In qualsiasi caso, dal momento che esistono moltissime specie di piante carnivore, prima di maneggiarle e tentare di coltivarle, sarebbe bene informarsi dettagliatamente da esperti del mestiere, se non per la potenziale pericolosità, quanto per accertarsi di maneggiarle con cognizione di causa e per assicurare loro le cure e le attenzioni dovute.

A scanso di equivoci, si ricorda, inoltre, che le piante carnivore non sono commestibili.