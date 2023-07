Perché ti svegli stanco al mattino?

Introduzione Il sonno serve all'organismo per riposarsi e rigenerarsi, ecco perché quando ci si sveglia al mattino ci si dovrebbe sentire pieni di energia e vitalità. Eppure, non è sempre così e può capitare di alzarsi già stanchi nonostante una lunga nottata a letto. Com'è possibile? Se dopo aver trascorso almeno sette-ore dormendo il mattino successivo ci sveglia con una sensazione di sonnolenza che non si riesce a scrollarsi di dosso, è probabile che alla base ci sia una ragione precisa, che può essere affrontata con rimedi specifici.

Il sonno è necessario per stare bene Il riposo notturno è un momento di rigenerazione necessario all'organismo. Serve, infatti, per recuperare le energie spese durante la giornata e ricaricarsi in vista di quella successiva, scaricare lo stress, migliorare l'umore, aumentare le difese immunitarie, regolare il senso di appetito, aumentare la sintesi proteica, bilanciare la produzione ormonale. Non solo: il sonno è fondamentale anche per rielaborare le esperienze vissute durante la giornata, attivare i processi cognitivi, rafforzare la memoria, aumentare la concentrazione. Ecco perché è importantissimo riposare bene e a sufficienza ogni notte.

Quante ore bisogna dormire Dormire bene e a sufficienza significa assecondare l'orologio biologico interno, che stabilisce di quante ore di sonno ha bisogno la singola persona per stare bene e come devono essere collocate. Infatti, il sonno è un'esigenza strettamente personale: c'è chi si sente bene dopo aver dormito poche ore e c'è invece bisogno di almeno nove-dieci ore di riposo; c'è chi deve andare a letto presto la sera e chi ha bisogno di riposare a lungo la mattina. Anche la continuità del sonno è importante. In media, comunque, si dovrebbe dormire sette-otto ore a notte in maniera continuativa per svegliarsi riposati e affrontare bene la giornata. Può capitare però di sentirsi stanchi già al mattino pur avendo dormito apparentemente bene e a lungo. Le ragioni sono diverse.

Cause della stanchezza al risveglio Stress

Sport serale

Allenamenti troppo intensi

Malattia

Riposo eccessivo

Stress Lo stress è una delle cause più comuni della stanchezza al risveglio. Se si hanno molte preoccupazioni e pensieri in testa, quando si ci mette a letto si potrebbe far fatica a rilassarsi. Quindi, ci si potrebbe addormentare tardi o semplicemente si potrebbe avere un sonno sì lungo, ma disturbato e poco riposante. Come rimediare: occorre fare il possibile per alleviare stress e tensioni, per esempio è bene cercare di ridurre gli impegni, di delegare qualche mansione, di riposarsi di più, di ritagliarsi del tempo per dedicarsi ad attività piacevoli, di praticare tecniche di rilassamento.

Sport serale L'attività fisica è un'alleata del sonno, purché praticata durante il giorno: se ci si allena nelle ore diurne, in genere, la sera ci si addormenta più facilmente e si riposa meglio perché un corpo allenato è un corpo che sta meglio. Se invece si effettua la propria routine fitness nelle ore serali, i benefici rischiano di tramutarsi in svantaggi. Allenandosi a ridosso dell'orario di messa a letto, si rischia di ritrovarsi con un carico di adrenalina che rende difficile il rilassamento necessario all'addormentamento. Il risultato è che si può essere talmente eccitati da non riuscire a prendere sonno e dormire bene. Come rimediare: in questo caso la soluzione è molto semplice. Basta spostare l'orario dell'allenamento per non correre rischi: provare cioè a fare sport in un altro momento della giornata in modo da avere tempo per smaltire l'adrenalina prima di andare a letto.

Allenamenti troppo intensi Nonostante si cambi l'orario in cui si allena, evitando di fare sport nelle ore notturne, al mattino ci si sente ancora stanchi? Allora forse la colpa non è di un allenamento all'orario meno adatto, ma di un allenamento eccessivo. Infatti, quando ci si allena troppo o troppo vigorosamente, si può mettere sotto stress il corpo e alterare gli equilibri ormonali, andando incontro a stanchezza e affaticamento. La sensazione di astenia può essere talmente accentuata da essere presente anche al mattino al risveglio. Come rimediare: anche in questo caso la soluzione è semplice. L'ideale è cercare di ridurre il livello di attività fisica, diminuendo ritmo, intensità e durata. Sì, anche a prendersi uno o due giorni di pausa dalla palestra in modo da dare al proprio corpo il tempo necessario per riposare e recuperare. Provare invece qualche esercizio leggero e riparatore come la camminata o lo yoga.

Malattia Si sta dormendo in maniera regolare, ma si è comunque stanchi al mattino? Forse la colpa è di un'infezione o un'altra malattia: quando è presente un disturbo di salute, infatti, il sistema immunitario ha bisogno di tanta energia per combatterlo. Ci si potrebbe allora sentire particolarmente assonnati perché il proprio corpo sta costringendo a frenare, in modo che possa riprendersi e guarire. Oltre alla stanchezza, possono essere presenti altri sintomi, come raffreddore, tosse, dolori, malessere. Come rimediare: meglio rivolgersi al medico per indagare la situazione e capire la causa della stanchezza al risveglio.

Riposo eccessivo Paradossalmente anche dormire troppo può causare stanchezza al risveglio e far sentire pigri e letargici. Qualsiasi cambiamento dei normali schemi di sonno, infatti, può interrompere i ritmi del corpo e indebolire l'energia. Come rimediare: ascoltare il proprio corpo per capire di quante ore di sonno ha bisogno. Una volta capito lo schema giusto, mantenerlo, anche nei fine settimana.