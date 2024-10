Perché spesso non si ricordano i sogni?

Perché si dimenticano i sogni?

C'è chi li ricorda più spesso e chi meno ma in generale la maggior parte dei sogni sfugge al ricordo.

Anche se fattori genetici e abitudini legate al sonno influenzano la capacità di ricordarli, la causa vera e propria è il ridotto funzionamento di aree cerebrali come l'ippocampo e la corteccia prefrontale, che nel corso della fase Rem sono indispensabili per la memorizzazione. Al non ricordo contribuiscono anche i neurotrasmettitori come serotonina e norepinefrina, anch'essi ridotti.