Perché si sogna a colori o in bianco e nero?

Quando li si ricorda, non sempre i sogni sono a colori . Capita anche che siano in bianco e nero e questo non sarebbe un caso ma dipenderebbe proprio dalla capacità che ogni persona ha di ricordarli. Non solo però, influirebbe anche il periodo storico nel quale si vive.

Per anni la scienza si è interrogata su questo quesito ma oggi è arrivata alla conclusione che i sogni non abbiano un colore predefinito. Il fatto che se siano a colori o meno dipende da diversi fattori e anche dall'attenzione che abbiamo rispetto a questo aspetto.

Cosa determina il colore dei sogni?

L'esposizione alla tv

La capacità di ricordarli

Un tempo si sognava prevalentemente in bianco e nero. A dirlo è la scienza, che attraverso studi svolti nel corso dei decenni ha confermato che più o meno fino agli anni Cinquanta le persone riferivano di non sognare a colori.

Le cose sono cominciate a cambiare da quel momento, quando è iniziata a circolare nelle case la televisione a colori, che progressivamente ha reso i viaggi onirici delle persone sempre più colorati.

Un ulteriore indizio che indurrebbe a pensare che la televisione influenzi e non poco il colore dei sogni è emerso da uno studio uscito nel 2008. Prendendo in considerazione le risposte di volontari di tutte le età, i ricercatori si erano infatti accorti che gli over 55, che quindi potrebbero aver vissuto l'infanzia con la tv in bianco e nero, riferivano di sognare a colori solo il 34% delle volte.

Diverse le risposte degli under 25, che sognerebbero a colori oltre il 68% delle volte. Che si tratti di sogni a colori o in bianco e nero, per entrambi i gruppi la probabilità di ricordarli è compresa in una forbice che va dal 15 al 18%.

Un altro studio svolto in Cina, oltre a confermare che le persone esposte alla tv a colori hanno maggiori probabilità di non sognare in bianco e nero, ha anche scoperto che se un sogno viene raccontato, e quindi riportato alla mente, subito dopo il risveglio, ha al proprio interno molti più colori.

Questo testimonia che anche la capacità di ricordare i sogni incide su questo fattore, e con essa la percezione che abbiamo di quello che accade quando dormiamo.

La maggior parte delle persone, infatti, non presta attenzione al colore dei sogni ed è probabile che, quando li racconta, sovrapponga ad essi il proprio vissuto a colori.

