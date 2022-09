Allacciarsi le scarpe è un gesto quotidiano che si compie fin da bambini e che, una volta imparato, risulta naturale. Se ad un tratto ci si rende conto di non riuscirci più o di farlo a fatica è naturale preoccuparsi. A volte a rendere l'azione complessa sono problemi legati alla vista o alle mani ma nella maggior parte dei casi si tratta di mancanza o diminuzione di flessibilità, mobilità o equilibrio, risolvibili con esercizi fisici specifici. Queste le casistiche più comuni e come intervenire.

Scarsa mobilità del tendine del ginocchio Piegarsi per allacciare le scarpe necessita di flettere l'anca o tirare il ginocchio verso il petto. La flessione di questa zona del corpo dipende principalmente dalla mobilità dei muscoli posteriori della coscia, quindi se non si è in grado di raggiungere i propri piedi o di mantenere una posizione piegata abbastanza a lungo da allacciarsi le scarpe, la colpa potrebbe essere della scarsa di mobilità in questi muscoli. Per migliorarla può essere utile svolgere questi due esercizi. Rotolamento del tendine del ginocchio Sedersi sul pavimento e posizionare un rullo di gommapiuma sotto il tendine del ginocchio destro. Stendere la gamba destra, tenendo il ginocchio sinistro piegato e il piede corrispondente a terra.

Sollevare i fianchi dal pavimento in modo che il peso poggi sul rullo di gommapiuma, i palmi delle mani e il piede sinistro.

Ruotare il tendine del ginocchio avanti e indietro sul rullo di gommapiuma mentre si ruota lentamente la gamba, indugiando sui punti che si percepiscono più bloccati.

Continuare per 2 o 3 minuti, poi cambiare lato. Stretching attivo del tendine del ginocchio Mettersi in posizione di affondo basso, con il piede sinistro davanti e il ginocchio destro a terra.

Piegarsi in avanti e posizionare entrambi i palmi delle mani a terra all'interno del piede sinistro.

Spingere indietro i fianchi ed estendere la gamba sinistra.

Una volta che si sente un profondo allungamento del tendine del ginocchio, contrarlo affondando il tallone sinistro nel terreno.

Tenere la posizione per 10-30 secondi.

Ripetere da 3 a 4 volte, riposando tra le ripetizioni, prima di cambiare lato.

Parte bassa della schiena rigida Durante un movimento quotidiano come chinarsi per allacciarsi le scarpe è necessario compiere una piccola flessione della colonna vertebrale e se non ci si riesce il motivo potrebbe essere la parte bassa della schiena rigida. Il seguente esercizio migliora la mobilità della colonna vertebrale e attiva la muscolatura centrale che consente di muoversi e mantenere una posizione piegata. Allungamento mucca-gatto Posizionarsi a quattro zampe.

Inclinare il bacino in avanti e portare l'ombelico verso la colonna vertebrale per arrotondare la schiena e arrivare nella posizione tipica del gatto.

Inclinare lentamente il bacino all'indietro e, iniziando dalla parte bassa della schiena e terminando con il collo, portare la colonna vertebrale in una posizione arcuata.

Tenere la posizione per 5 secondi.

Flettendo prima la parte superiore della schiena, girare gradualmente la schiena finché non si è tornati alla posizione del gatto.

Tenere la posizione per 5 secondi.

Fare 2 o 3 serie da 5 ripetizioni.

Polpacci stretti Nonostante i muscoli posteriori della coscia e la parte bassa della schiena siano i colpevoli più probabili, anche i polpacci stretti possono essere un fattore limitante nella capacità di allacciarsi le scarpe. Il gastrocnemio, ovvero il muscolo più grande del polpaccio, attraversa il ginocchio e la caviglia e se è troppo stretto potrebbe potenzialmente rendere faticoso stare piegati. Per sciogliere i polpacci e migliorare la loro mobilità è fondamentale fare degli allungamenti. Stretching attivo del polpaccio Posizionarsi di fronte a una sedia, a un muro o a un altro supporto stabile, con i piedi alla larghezza dei fianchi.

Mettere le mani sulla sedia e fare un passo indietro con la gamba sinistra.

Piegare il ginocchio destro e raddrizzare la gamba sinistra, spingendo il tallone sinistro a terra.

Quando si sente un allungamento nella parte inferiore della gamba, contrarre il muscolo del polpaccio.

Tenere la posizione per 10 secondi, poi rilasciare la contrazione ma rimanere nell'allungamento.

Contrarre i muscoli nella parte anteriore della caviglia.

Tenere la posizione per 20 secondi.

Fare 3 ripetizioni poi cambiare lato.