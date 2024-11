Perché molte donne si svegliano ogni notte alle 3.29?

Cosa si è svolto lo studio?

In Inghilterra l'azienda di arredamento e articoli per la casa Dunelm, che ha tra i propri articoli in vendita anche tutto ciò che si trova in camera da letto ovvero materassi, cuscini e coperte, ha commissionato diversi studi relativi alla qualità del riposo delle persone, intervistando un campione elevato di persone.

Tra i quesiti posti, ce n'era anche uno volto a indagare l'esistenza o meno di un orario nel quale le persone si svegliassero più spesso e le eventuali motivazioni. Ciò che è emerso è che molte donne, che più degli uomini soffrono di insonnia, si svegliano ogni giorno alla stessa ora della notte: le 3.29.