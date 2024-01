Perchè lo stomaco brontola?

Introduzione

Il tuo stomaco può emettere di tanto in tanto forti gorgoglii come parte naturale della digestione. Ma a volte possono verificarsi gorgoglii frequenti in determinate condizioni di salute.

Il tuo stomaco gorgoglia o emette suoni di scorregge nei momenti più inopportuni? Questi suoni involontari possono essere imbarazzanti e imprevedibili.

Sebbene i rumori dello stomaco, come ringhi o gorgoglii, siano solitamente associati alla fame, possono verificarsi in qualsiasi momento.

La buona notizia è che questi suoni sono solitamente una parte normale della digestione e non sono nulla di cui preoccuparsi. Raramente possono essere segni di altri problemi.

Continua a leggere per saperne di più su come evitare che lo stomaco emetta rumori di scoreggia gorgoglianti