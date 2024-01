Introduzione Quella di guardare il cellulare appena svegli è un'abitudine molto diffusa: sono molte infatti le persone che non appena suona la sveglia prendono il telefono fra le mani e controllano le pagine social, facendo più che altro scrolling. Quello che in apparenza sembra un comportamento innocuo, in realtà potrebbe essere dannoso e impattare in maniera negativa sulla salute mentale. Segui il canale WhatsApp di Mypersonaltrainer per rimanere aggiornato su tutte le novità.

Scrolling, cos'è Fare scrolling significa scorrere in modo automatico e quasi ossessivo i contenuti online, facendo scorrere il dito verso il basso per permette un continuo caricamento di contenuti, che siano foto, video, post o testi. Scrollando, infatti, si fa un refresh delle pagine, accedendo a nuove informazioni. Se inizialmente questa modalità era tipica di social, ora è stata trasferita anche su quasi tutti gli altri siti. Molti lo fanno in continuazione senza nemmeno rendersene conto, solo per il gusto di vedere nuovi contenuti. Farlo al mattino appena svegli, secondo alcuni esperti, potrebbe essere molto dannoso perché crea un'abitudine compulsiva e negativa per il cervello.

Fare scrolling appena svegli fa male al cervello Secondo la neuroscienziata statunitense Emily McDonald cominciare la giornata facendo scrolling sui canali social è un'abitudine che potrebbe rivelarsi davvero nociva. Infatti, al mattino al risveglio, il cervello passa da un tipo di onda cerebrale a un altro (theta ad alfa), il che mette il subconscio in uno stato più programmabile, suscettibile e suggestionabile rispetto al resto della giornata. Questo significa che certe informazioni e certe azioni hanno un impatto maggiore sull'umore e sullo stato d'animo. Per esempio, se si leggono notizie stressanti, ci si sentirà più stressati nel corso delle ore successive. Al mattino, invece, sarebbe importante esporsi a stimoli, idee e affermazioni positivi. Inoltre, controllare il telefono disequilibra per il resto della giornata la produzione di dopamina, il neurotrasmettitore legato ai meccanismi di ricompensa e piacere, in grado di rafforzare le esperienze piacevoli. I social, esteticamente piacevoli e belli da vedere, colorati e irresistibili, fanno aumentare la produzione di dopamina, innescando un meccanismo di dipendenza: più ci si espone a essi e più si vorrebbe farlo. Fra l'alltro, ogni volta che si fa scrolling e si aggiorna il proprio feed notizie, si vedono contenuti nuovi, piacevoli e imprevedibili, e proprio questa imprevedibilità associata al risultato gratificante fa aumentare la produzione di dopamina, innescando un circolo vizioso molto dannoso. Per questo, sarebbe consigliabile non guardare il telefono per almeno 20-30 minuti dopo il risveglio. Secondo l'esperta statunitense, non va bene guardare il cellulare nemmeno la sera prima di andare a letto: meglio spegnere la TV, i computer portatili e i telefoni circa un'ora prima di andare a dormire per non rischiare disturbi del sonno e non solo.

Come evitare di guardare i social al mattino Mettere il cellulare in un'altra stanza o comunque lontano dal letto, in modo che non sia a portata di mano.

Provare a spostare le icone dei social media fuori dalla vista. Per esempio, è utile nasconderle in una cartella.

Installare una app per aiutare l'autocontrollo e monitorare quante ore al giorno si sprecano stando sui social network e le app di messaggistica.

Disattivare le notifiche, perché non fanno altro che alimentare il meccanismo di dipendenza senza stimolare alcun tipo di riflessione. Infatti, innescano nel cervello una relazione stimolo-risposta: la notifica, che è lo stimolo, porta direttamente a controllare i social network, che è la risposta, senza che ci sia un'elaborazione dell'informazione da parte della persona.

, così da far emergere soprattutto contenuti che siano interessanti, fungano da ispirazione, insegnino qualcosa e non che generino ansia da prestazione, senso di competitività, sentimenti di invidia e così via. Se ci si rende conto di non ottenere alcun beneficio dai contenuti dei social,fare una pulizia profonda del feed.