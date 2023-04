Perché guardare alba e tramonto fa bene alla salute

La spiegazione dei benefici derivanti dall'ammirare albe e tramonti è da ricercare nella neuroestetica, ossia quella scienza in cui si affiancano scienze cognitive e l'estetica, e che studia i benefici derivanti della fruizione di opere d'arte. Ciò che accade nel cervello umano davanti ai fenomeni naturali come l'alba o il tramonto, è paragonabile alle sensazioni positive avvertite davanti alla bellezza di un monumento o di un'opera d'arte. Nel nostro cervello si attivano circuiti cerebrali strettamente connessi ai circuiti del piacere . E questo avviene grazie a diversi stimoli, sia visivi, acustici, olfattivi o del gusto .

Anche i ricercatori della Brigham Young University della Utah hanno analizzato tale fenomeno. Gli effetti straordinari dell'ammirare il sole riguardano soprattutto lo stato d'animo. In linea generale: le persone tendono ad essere più felici in presenza di sole. Ciò aiuta a ritrovare l'equilibrio e ad alleviare dallo stress del quotidiano.

Una prima ricerca è stata condotta da alcuni ricercatori britannici dell' Università di Exeter che hanno indagato gli effetti del tramonto sul benessere psicofisico. La conclusione non ha lasciato margine di dubbio: osservare un paesaggio, sia esso rurale o urbano, mentre tramonta il sole oppure sorge, ha la capacità di migliorare l'umore , e favorire il benessere mentale in generale. Il campione di studio ha coinvolto 2.500 persone, esposte ad immagini dei fenomeni naturali. Ci si espone ad emozioni positive suscitate dall'ammirazione della natura, che hanno conseguenze benefiche su mente e corpo.

Sul tema dei benefici del guardare alba e tramonto si sono spesi diversi team di ricercatori nel mondo che hanno analizzato quanto ammirare il sole sorgere e calare abbia notevoli effetti benefici sulla psiche e sull'organismo in senso generale. Una sorta di meditazione, un rituale alla portata di tutti, che non richiede esborso di denaro, e neppure un luog in particolare da raggiungere.

Perché guardare alba e tramonto fa bene

Perché guardare alba e tramonto faccia bene è stato ormai acclarato. Quanto sia il beneficio, inoltre, dipende dal livello di reazione legato alla sensibilità e alle esperienze passato di ciascun individuo. L'alba e il tramonto, e il rituale di sedersi e staccare dalla routine per contemplarli anche solo per una manciata di minuti, rappresentano l'occasione per fare una pausa e recuperare il giusto ritmo, mettersi in equilibrio con la natura e ciò che ci circonda.

Ammirare i fenomeni naturali come alba e tramonto è un valido modo per riuscire realmente a svuotare la propria mente, dimenticando per qualche instante appuntamenti, doveri e stress quotidiani derivanti da lavoro, scadenze ed incombenze che hanno effetti su corpo e mente.

L'alba e il tramonto rappresentano un punto nella giornata da riservare al proprio io, all'inizio o alla fine della giornata. Un momento per se stessi. La forza particolarmente energetica dei due fenomeni, inoltre, migliora le funzioni vitali del proprio corpo, fondamentali per regolare il proprio metabolismo.