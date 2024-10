Perché è meglio non fare la doccia quando c’è un temporale?

Fare la doccia in casa quando fuori c'è un temporale non è ovviamente vietato ma è fortemente sconsigliato.

In generale l'interno delle abitazioni può dirsi sicuro in caso di quasi tutti gli eventi metereologici avversi , compresi i temporali con numerosi tuoni e fulmini. Tuttavia, quando questi si scatenano, anche tra le proprie mura domestiche ci sono azioni che sarebbe meglio evitare perché potenzialmente pericolose. Tra queste anche un gesto semplice come fare la doccia.

Quali altre cose non fare in casa durante un temporale?

Ovviamente durante i temporali il pericolo non si manifesta solo se si fa la doccia, ma anche compiendo altre azioni come aprire i rubinetti e far scorrere l'acqua. Meglio quindi attendere che torni il sereno per lavarsi i denti, le mani il viso, i piatti o altro.

Ai fini della sicurezza delle persone presenti nell'abitazione, è vivamente consigliato anche non usare elettrodomestici che per funzionare devono essere attaccati a una presa di corrente come televisori, aspirapolveri o altro.