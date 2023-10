Perché depilarsi a secco può essere dannoso

La fretta, gli impegni dell'ultimo minuti, o semplicemente la mancanza di voglia di applicare creme depilatorie o eseguire cerette, fa propendere per la rasatura a secco. Eseguita di tanto in tanto, la rasatura a secco non è dannosa, tuttavia resta l'opzione per eliminare i peli superflui da evitare sul lungo periodo perché potrebbero presentarsi irritazioni della pelle , peli incarniti e addirittura infezioni cutanee.

Effetti indesiderati della rasatura a secco

Irritazione e sensibilità della pelle

Peli incarniti

Rasatura non uniforme

Follicolite

Rischio infezioni

C'è un motivo per cui la rasatura bagnata è il metodo approvato dai dermatologi per rimuovere i peli. La rasatura a secco comporta diversi possibili effetti collaterali che potrebbero danneggiare, seppur temporaneamente, la pelle del viso e del corpo.

Irritazione e sensibilità della pelle, sono i primi effetti indesiderati. Le persone con pelle molto sensibile dovrebbero non radersi a secco, soprattutto se in presenza di malattie della pelle come l'eczema o la psoriasi. La pelle, in questi casi specifici, è già molto secca, quindi radersi a secco su una pelle già fortemente infiammata e irritata, finirebbe per accentuare i sintomi e i disagi.

Un altro degli effetti indesiderati della rasatura a secco, sono i peli incarniti:‌ quando la pelle non viene bagnata o lubrificata prima della rasatura, i peli non hanno la possibilità di ammorbidirsi prima di essere rimossi. Senza tale lubrificazione, il rasoio non taglia i peli in modo così fluido, causando possibili peli incarniti o protuberanze da rasoio.

E‌siste anche un rischio di infezione. In questo caso due sono le cause: la fretta, che comporta la più probabile tendenza a tagliarsi o irritare la pelle, oppure eseguire dei movimenti bruschi e scorretti, indirizzando male il rasoio. Anche la follicolite, peggiora con la rasatura a secco: in presenza di un brufolo o di acne, ad esempio, può diffondersi su tutta l'area interessata dalla rasatura.