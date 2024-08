Perché ci piace vedere film e serie tv true crime

Il true crime però non è solo un passatempo: per gli spettatori è anche un modo, più o meno consapevole, per esplorare aspetti profondi della natura e della mente umana.

L'interesse per il true crime può essere ricondotto a vari fattori, psicologici e culturali . Per quanto riguarda i fattori psicologici, da un lato c'è il fascino dell'oscuro e del proibito: le storie di crimini violenti ci permettono di confrontarci con il lato più oscuro della natura umana, in modo che possiamo esplorare paure e desideri reconditi senza doverne subire le conseguenze dirette. Dall'altro lato vi è una componente di empatia e identificazione: le persone possono essere attratte dal desiderio di capire cosa spinga qualcuno a compiere atti estremi, di immedesimarsi nelle vittime e, attraverso la comprensione, provare a prevenire simili tragedie nella propria vita. Il true crime, poi, offre un'opportunità a rischio zero di vivere emozioni intense, anche negative. Ad esempio, la paura e la suspense generano un'attivazione fisiologica che, in un contesto protetto, può risultare paradossalmente piacevole e gratificante. Questo tipo di risposta emotiva è particolarmente forte tra i giovani, naturalmente più inclini alla ricerca di esperienze forti e stimolanti.

Quali sono i fattori culturali alla base dell’interesse per il true crime?

Per quanto riguarda i fattori culturali, c'è innanzitutto da notare che la copertura mediatica dei crimini violenti tende a enfatizzare i dettagli più scioccanti e macabri (il più delle volte irrilevanti ai fini delle indagini e della condanna dei colpevoli), catturando l'attenzione del pubblico e alimentando un ciclo di interesse continuo - e spesso morboso.

In questo, le notizie sensazionalistiche, i documentari sui crimini più famosi e le serie TV contribuiscono a creare una narrazione avvincente che stimola la curiosità e l'interesse del pubblico. Il fenomeno però si inserisce in una lunga tradizione culturale di fascino per il male e la devianza che si manifestava già attraverso l'arte, la letteratura e solo ora con i media digitali: cambia il canale, ma non il contenuto.

In fondo, storie di crimini e omicidi risuonano con temi archetipici e mitologici del bene contro il male.

In un certo senso, il true crime serve come strumento educativo per aumentare la consapevolezza sociale riguardo ai problemi di sicurezza, giustizia e psicologia criminale. Le storie di crimini reali spesso evidenziano le lacune nel sistema giudiziario e mostrano come i media possano influenzare le indagini e le reazioni della società.

Ad esempio, il podcast "Indagini" di Stefano Nazzi esplora come le indagini criminali abbiano influenzato le reazioni dei media e come, a loro volta, i media e la società abbiano influenzato il corso delle indagini. Questo tipo di narrazione aiuta il pubblico a comprendere meglio le dinamiche investigative e le sfide legali, offrendo una prospettiva critica e informata sui casi trattati.

Inoltre, mettono in luce questioni sociali attuali, come la violenza di genere e i diritti delle vittime. Le serie e i documentari true crime spesso includono interviste con esperti, poliziotti e avvocati, elementi che permettono al pubblico di esaminare in modo critico come vengono trattati i crimini nella società.

Infine, un ulteriore fattore che contribuisce a generare interesse per il true crime, è il senso di comunità che si può creare tra gli spettatori. Le discussioni online, i forum e i gruppi di fan permettono alle persone di condividere teorie, discutere dei casi e connettersi con altri che condividono lo stesso interesse. Questo fenomeno di comunione sociale rafforza l'attrattiva del genere, rendendolo non solo un passatempo individuale ma anche un'attività sociale e interattiva.