Penna Sbiancante per Denti più Bianchi

Cos'è La penna sbiancante per denti è uno strumento tecnologico frutto dell'odontoiatria estetica, ideato per migliorare tonalità, lucentezza e candore del sorriso. Senza necessità di sottoporsi ad una seduta dentistica, la penna sbiancante è l'innovativo congegno utilizzato per smacchiare i denti ingialliti o macchiati da sostanze come caffè, tè, tabacco, tetracicline (antibiotici) o fumo. Shutterstock

Caratteristiche La penna sbiancante è composta da: Un "corpo" (a forma di penna).

Un pennellino o una spugnetta posta ad un'estremità della penna.

Un gel interno ("l'inchiostro della penna") che esercita l'effetto sbiancante e desensibilizzante.

Un pulsantino all'estremità opposta della spugnetta (che, una volta premuto, permette al gel contenuto nella penna di bagnare il pennellino).

Come si usa L'utilizzo della penna sbiancante è piuttosto semplice: La sera, prima del riposo notturno, lavare accuratamente i denti con spazzolino, dentifricio, filo interdentale e collutorio.

Per ottenere un miglior effetto sbiancante, asciugare la superficie dei denti con un fazzoletto.

Roteare l'estremità inferiore della penna sbiancante (o schiacciare l'apposito pulsantino) per permettere al gel contenuto al suo interno di bagnare la spugnetta (o il pennellino) nell'estremità opposta.

Applicare il gel direttamente sui denti, evitando possibilmente il contatto con le gengive e le mucose orali (allontanare le labbra dai denti durante l'applicazione).

Dopo aver trattato 2-3 denti, girare nuovamente la manopola inferiore per bagnare ancora la spugnetta-applicatore.

Alcune tipologie di penne richiedono di lasciare in posa il gel sbiancante per un intervallo di tempo che può variare da uno fino a dieci minuti circa. Altre consigliano di lasciare in posa il gel per tutta la notte. Il tempo di posa è solitamente specificato dal produttore e dipende sostanzialmente dalla composizione del gel all'interno della penna.

Ripetere l'applicazione una volta al giorno per 3-14 giorni (in base al tipo di penna sbiancante prescelto).

Per le penne a base di pigmenti opacizzanti, si consiglia di effettuare più applicazioni nell'arco della giornata.

Efficacia L'efficacia delle penne sbiancanti per denti è spesso sorprendente, dato che l'effetto candore promesso è pressoché immediato (talvolta visibile anche subito dopo la prima applicazione). Chiaramente, per quanto le penne sbiancanti siano efficaci, non garantiscono il medesimo effetto smacchiante assicurato da una seduta di bleaching professionale (es. sbiancamento dei denti con lampade laser). Ad ogni modo, il corretto utilizzo "fai-da-te" della penna sbiancante migliora visibilmente la cromia dei denti macchiati. L'azione smacchiante di queste penne si può considerare una via di mezzo tra il bleaching professionale odontoiatrico e lo sbiancamento naturale (eseguito con i prodotti della natura, come salvia, acido malico di mele e fragole, cenere, bicarbonato di sodio ecc.). Tuttavia, mentre i rimedi sbiancanti naturali tendono a migliorare l'estetica cromatica dei denti solo nel lungo termine, la penna sbiancante assicura un effetto (quasi) immediato.

Risultati Come accennato, i risultati delle penne sbiancanti possono essere piuttosto soddisfacenti e sono visibili in tempi relativamente brevi. Difatti, i primi effetti sono in genere visibili già dopo una o due applicazioni, ma per ottenere il massimo dell'efficacia smacchiante sono necessari 14 giorni di trattamento. Discorso a parte, invece, per le penne sbiancanti contenenti gel con pigmenti opacizzanti e coloranti, per le quali gli effetti "sbiancanti" sono immediatamente visibili, ma la cui durata è molto breve.

Vantaggi La penna sbiancante per denti restituisce il naturale candore dentale in un paio di applicazioni; inoltre, essendo priva di sostanze abrasive, non danneggia lo smalto dei denti. Alcune penne sbiancanti possono essere utilizzate anche da pazienti che accusano denti sensibili: infatti, molte penne contengono sostanze desensibilizzanti. Oltre a migliorare l'aspetto dei denti, le penne sbiancanti rinforzano lo smalto e prevengono l'ipersensibilità dentinale. Il trattamento non è doloroso. Ulteriore vantaggio è costituito dal prezzo. La penna sbiancante, infatti, è uno strumento molto più economico rispetto allo sbiancamento professionale. Il costo di una singola penna varia, generalmente, dai 18 ai 45 €. Il prodotto è acquistabile in farmacia. Alcuni tipi di penne sbiancanti, inoltre, sono reperibili anche in diversi negozi online, in profumeria e nei supermercati.

Avvertenze Benché siano da considerarsi prodotti relativamente sicuri, le penne sbiancanti per denti devono essere utilizzate con attenzione, al fine di non incappare in spiacevoli effetti indesiderati. Innanzitutto, le sostanze sbiancanti contenute nelle penne NON devono essere ingerite e NON devono entrare in contatto con gli occhi. Oltre a questo, l'uso di questo tipo di prodotti deve essere effettuato solo per brevi periodi di tempo.

Effetti indesiderati Se correttamente impiegate, le penne sbiancanti per denti non dovrebbero creare effetti collaterali. Tuttavia, se il gel in esse contenuto entra accidentalmente in contatto con gengive, mucose o labbra, potrebbe causare un lieve pizzicore o bruciore. Inoltre, come per qualsiasi altro prodotto, non è da escludere la possibilità di incorrere in eventuali reazioni allergiche. Pertanto, in caso di irritazione, arrossamento, gonfiore o fastidio gengivale o delle mucose orali (durante o dopo il trattamento con le penne sbiancanti), interrompere immediatamente l'uso e consultare un odontoiatra.

Controindicazioni Contenendo perossidi, le penne sbiancanti non sono indicate per i bambini di età inferiore ai 12 anni. Inoltre, in linea generale, l'uso di prodotti per lo sbiancamento dei denti è sconsigliato in presenza di patologie o disturbi delle gengive, dei denti o del cavo orale in generale (ad esempio, gengiviti, pulpiti, ecc.). Ad ogni modo, in caso di dubbi, prima di utilizzare la penna sbiancante per denti, è sempre buona regola chiedere consiglio all'odontoiatra.