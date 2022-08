Pelo Incarnito all’Inguine: cause e sintomi, cosa fare, rimedi utili

Si parla di pelo incarnito all'inguine quando la parte terminale di questo annesso cutaneo - localizzato nella regione inguinale - si sviluppa all' interno della pelle e non al suo esterno come, invece, dovrebbe avvenire in condizioni normali. La presenza di un pelo incarnito non va considerata come una malattia, bensì come un fastidioso disagio che in taluni casi potrebbe dare origine a fenomeni infiammatori anche severi e ad infezioni.

Cause

Perché si incarnano i peli all'inguine?

La principale causa di formazione di un pelo incarnito all'inguine risiede nella depilazione con rasoio e nell'epilazione eseguita soprattutto tramite ceretta o epilatore.

Lo sapevi che… Spesso e volentieri, i termini "depilazione" ed "epilazione" vengono utilizzati impropriamente come sinonimi. Difatti, quando si parla di "depilazione", ci si dovrebbe riferire solo ed esclusivamente alla rimozione della parte di pelo che fuoriesce dalla cute. Al contrario, quando si parla di "epilazione" ci si dovrebbe riferire alla rimozione dell'intero pelo, bulbo compreso.

Depilazione

La formazione di un pelo incarnito all'inguine è un fenomeno più comune di quanto si potrebbe immaginare e, nella maggior parte dei casi, esso è causato proprio dalla depilazione con rasoio della regione inguinale.

Il motivo per cui la depilazione costituisce una delle principali cause di formazione di peli incarniti è da ricercare nel modo in cui questa viene eseguita. Difatti, quando ci si depila in aree particolarmente delicate o scomode da raggiungere, come potrebbe essere la regione inguinale, si è soliti mettere in tensione la pelle per facilitare il passaggio del rasoio. Quando la pelle viene rilasciata, il restante fusto del pelo non tagliato tende a ritirarsi all'interno del follicolo pilifero. Così facendo, tuttavia, vi è il rischio che il pelo - la cui punta risulta tagliente a causa del taglio - cresca in modo errato e "curvo" al di sotto della cute.

Oltre a ciò, il rasoio può causare piccoli tagli o abrasioni con conseguente formazione di croste e tessuti cicatriziali che possono ostruire il follicolo pilifero, favorendo così la formazione di peli incarniti.

Epilazione

Anche l'epilazione eseguita mediante ceretta o epilatore può favorire la formazione di un pelo incarnito all'inguine.

In questo caso, tuttavia, il pelo viene strappato completamente, bulbo compreso. Pertanto, la causa della formazione di peli incarniti in seguito all'epilazione è da ricercare nell'ostruzione del follicolo e dell'ostio del pelo da parte di detriti cellulari o sostanze estranee (ad esempio, cera non completamente rimossa o rimossa in maniera non adeguata). Proprio per questo motivo si consiglia sempre di preparare la pelle prima dell'epilazione e di trattarla al suo termine (vedi capitolo "Rimedi e Consigli").

Lo sapevi che… In verità, un pelo incarnito all'inguine può crescere in maniera anomala anche se l'area di cute in questione non è stata sottoposta a depilazione o epilazione.

Possibili fattori di rischio

Benché le cause principali della formazione di un pelo incarnito all'inguine siano da ricercare nelle tecniche di depilazione ed epilazione, sono molti i fattori di rischio che possono esporre l'individuo a questo problema. Fra questi - oltre al possedere peli spessi e ricci - ricordiamo: