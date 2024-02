Pelle Sensibile: cos'è, cause e trattamento

In questo articolo cercheremo di spiegare perché una pelle diventa sensibile e come può reagire all'applicazione di alcuni agenti pseudo-irritanti. Dopo aver analizzato brevemente di quali sintomi è responsabile una pelle sensibile e reattiva, punteremo l'attenzione sui possibili trattamenti dermocosmetici per contrastarne l'ipersensibilità.

In assenza di patologie cutanee o infiammazioni evidenti, si definisce sensibile una pelle fragile e più predisposta a reagire (negativamente) ad agenti fisici o chimici irritanti rispetto ad una cute "normale". Inoltre, una pelle sensibile è più suscettibile ad allergie , arrossamenti, irritazioni, prurito e bruciori cutanei. Ma non è tutto: le persone che lamentano un' ipersensibilità della pelle sono statisticamente più soggette alla formazione precoce di rughe ed altri inestetismi tipici del photoaging .

La pelle sensibile può manifestarsi in qualsiasi parte del corpo , ma generalmente è più pronunciata su aree delicate come il viso , le ascelle , i gomiti o l' inguine . Sfortunatamente, il volto è la zona più esposta e spesso vi si concentrano i sintomi più fastidiosi.

In generale, il termine pelle sensibile si riferisce alla probabilità che la pelle s'infiammi, si secchi eccessivamente o s'irriti, principalmente per effetto di fattori esterni.

Una pelle sensibile, delicata e tendente all'arrossamento è più soggetta a patologie o disturbi cutanei, quali in particolare dermatite atopica , eritema, couperose e rosacea . Ad ogni modo, ricordiamo ancora una volta che non necessariamente una pelle sensibile nasconde una patologia sottostante .

Nota bene: un abuso di cosmetici particolarmente aggressivi finisce per indebolire la pelle, rendendola sempre più sensibile e maggiormente esposta al rischio d'irritazione, desquamazione ed arrossamento cutaneo . I prodotti cosmetici di scarsa qualità, specie se formulati con ingredienti irritanti, costituiscono probabilmente una delle principali cause che predispongono all'insorgenza dell'iper-reattività cutanea. Nella lista dei prodotti cosmetici più a rischio per la pelle sensibile, non possiamo dimenticare: creme depilatorie , deodoranti, prodotti per il make-up , shampoo, tinte per capelli , bagno-doccia/schiuma e struccanti .

Eventi quotidiani come la doccia, il contatto con i profumi, l' esposizione al sole , gli sbalzi termici, il vento o una giornata stressante al lavoro possono essere sufficienti per irritare la pelle sensibile.

Diversamente da quanto si possa credere, la pelle sensibile NON è sinonimo di allergia: difatti, non è raro che queste due condizioni vengano confuse e mal interpretate. Molte volte, i sintomi generali della pelle sensibile vengono erroneamente giudicati segnali-spia di intolleranze od allergie verso alcuni ingredienti cosmetici. In realtà, la cute sensibile di tipo comune non riconosce alcun tipo di cause di natura immunologica.

L'ipersensibilità della pelle nei confronti degli agenti esterni è più accentuato ed evidente a livello del viso rispetto alle altre sedi corporee. In particolare, la maggior parte dei pazienti lamenta una pelle sensibile soprattutto a livello di mento, labbra , regione naso - labiale , occhi e fronte: quanto detto è probabilmente spiegato dalla maggior permeabilità cutanea e dalla peculiare sottigliezza e fragilità dello strato corneo in queste regioni del volto.

La pelle sensibile è una condizione complessa, caratterizzata da manifestazioni soggettive e parametri clinici, per accertare obiettivamente la condizione di ipersensibilità cutanea, non ancora standardizzati. Ad ogni modo, è possibile descrivere ed analizzare alcune sensazioni e sintomi comuni riportati da molti pazienti che accusano sensibilità cutanea.

Trattamento

Pelle sensibile: trattamenti per contrastarla

La soluzione al disturbo della pelle sensibile è piuttosto complessa e non così immediata come potrebbe sembrare. Difatti, per prima cosa, si dovrebbe riconoscere il principale agente eziologico, nonché la causa scatenante (eventualità non sempre possibile). Tralasciando le manifestazioni cutanee più gravi - che richiedono l'intervento medico/farmacologico - l'obiettivo cardine dell'intervento dermocosmetico per una pelle estremamente sensibile è, senza dubbio, ridurre i sintomi principali (dolore, pizzicore, bruciore ecc.), ripristinando nel contempo l'idratazione alterata del tessuto.

Cosa fare in caso di Pelle Sensibile: skincare e consigli utili

Di seguito, alcuni consigli utili per attenuare, quanto possibile, i sintomi della pelle sensibile:

Utilizzare prodotti cosmetici formulati appositamente per pelli sensibili: a tale scopo, si rivelano particolarmente indicate i prodotti a base di principi attivi emollienti e lenitivi.

Porre particolare attenzione e cura alla pulizia del viso: una pelle sensibile richiede un detergente delicato per ovviare a spiacevoli sensazioni di stiramento della pelle, desquamazione, secchezza ed arrossamento

Utilizzare i prodotti esfolianti con moderazione e solo quando necessario: gli scrub e il peeling chimico possono infatti irritare una pelle già di per sé fragile e delicata

e solo quando necessario: gli scrub e il peeling chimico possono infatti irritare una pelle già di per sé fragile e delicata Evitare i cosiddetti detergenti senza risciacquo : rimanendo a contatto della pelle, queste sostanze possono sensibilizzare la cute o, peggio ancora, irritarla

: rimanendo a contatto della pelle, queste sostanze possono sensibilizzare la cute o, peggio ancora, irritarla Dopo la detersione quotidiana del corpo, si raccomanda di applicare sulla pelle sensibile un generoso strato di crema emolliente, idratante e nutriente: l'applicazione regolare di questi prodotti su una pelle sensibile risulta estremamente importante sia per evitare la delipidizzazione , sia per innalzare la soglia di tolleranza cutanea nei confronti degli agenti esterni irritanti

, sia per nei confronti degli agenti esterni irritanti Quando necessario, previo consiglio del medico, è possibile d'integrare la propria alimentazione con integratori specifici formulati con vitamine antiossidanti ed acidi grassi essenziali

Evitare, o limitare al massimo, il contatto con stimoli esterni aggressivi responsabili di un possibile danneggiamento della naturale barriera difensiva cutanea. Tra i maggiori imputati, un ruolo di primo piano spetta all'eccessiva esposizione solare (peggio ancora in assenza di un'adeguata protezione solare) ed agli sbalzi termici.

Scegliere cosmetici privi di allergeni, profumi, conservanti, nichel, cobalto e cromo, nemici della pelle sensibile

Molti prodotti cosmetici per pelli sensibili sono formulati con estratti vegetali in grado di esercitare un'azione benefica e simil-terapeutica sulla cute. A tale scopo, alcune tra le piante indicate per pelli sensibili sono: