Pelle Secca: i trattamenti cosmetici

Alla luce di ciò, in caso di pelle secca, è comprensibile come sia necessario intervenire attraverso norme comportamentali idonee e cosmetici specifici .

Infatti, in una pelle troppo secca, il sudore ed i grassi naturali non sono sufficienti a proteggerla da pressioni, sfregamenti, agenti atmosferici ed insulti in genere.

Consigli generali

Pelle Secca: cosa fare?

I consigli generali da seguire in caso si soffra di pelle secca e screpolata riguardano soprattutto l'adeguato apporto idrico (per mantenere un buon livello d'idratazione anche dall'interno) e la protezione (fondamentale) dalla dannosa azione dei raggi solari e dagli altri agenti atmosferici (come vento e freddo).

In maniera analoga, sono di fondamentale importanza i prodotti per la detersione della pelle che devono essere delicati e di qualità.

L'ambiente in cui si soggiorna, inoltre, non dovrebbe essere né troppo freddo, né troppo caldo; in modo particolare si ricercherà la giusta umidificazione.

Quelli appena elencati sono accorgimenti semplici, ma da non sottovalutare, perché mettono a riparo l'intero organismo, e non solo la cute, dai danni del tempo e dell'ambiente.

Una pelle secca, comunque, avrà bisogno di essere reidratata, non solo dall'interno, ma anche dall'esterno.

A tale scopo l'acqua non basta, perché tende a scivolare via senza riuscire a penetrare in profondità.

Per questo motivo, esistono cosmetici specifici per la pelle secca e disidratata, che riproducono le proprietà igroscopiche (in grado di trattenere acqua) del fattore naturale di idratazione cutanea.

Accanto a queste componenti (generalmente aminoacidi, acido ialuronico, urea e lattato di sodio), si affiancano sostanze capaci di rallentare la perdita di acqua attraverso gli strati superficiali della cute, senza per questo impedire i normali scambi idrici e gassosi con l'ambiente.

Ecco, in dettaglio, quali sono i cosmetici più adeguati per idratare e nutrire una pelle secca in profondità.