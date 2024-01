In verità, parlare di cause della pelle mista non è propriamente corretto. Si tratta, infatti, di una tipologia di pelle determinata da fattori genetici. Tuttavia, esistono altri fattori che possono influenzare la pelle mista, come ad esempio, alterazioni o cambiamenti ormonali, invecchiamento , assunzione di alcuni tipi di farmaci, cambiamenti nel proprio stile di vita o fattori ambientali (per esempio, cambiamenti stagionali, inquinamento o esposizione al sole ). Infine, anche l'utilizzo di prodotti cosmetici non adeguati potrebbe influenzare la pelle secca.

Tuttavia, quanto appena detto non è sempre valido per ciascun individuo. Ad esempio, vi sono persone con pelle mista in cui il mento non è lucido ed oleoso, bensì secco e sensibile; così come vi sono individui con pelle grassa sugli zigomi, sul naso e sul mento e pelle secca sulla fronte. Pertanto, ciascuna persona è a sé e presenta una personale alternanza di pelle grassa e secca.

Ad ogni modo, se non si è in grado di stabilire il proprio tipo di pelle, può essere utile pensare di rivolgersi ad uno specialista per ottenere maggiori indicazioni e delucidazioni su come prendersi cura della pelle del proprio volto.

Di contro, se si utilizzano prodotti per pelli normali o secche, la sensazione di benessere potrebbe essere percepita solamente dalle aree in cui la pelle è, appunto, secca; mentre le zone del viso caratterizzate da pelle grassa diventeranno lucide nel giro di pochissimo tempo.

Inoltre, chi possiede una pelle mista e utilizza prodotti detergenti per pelli grasse e impure, percepirà sensazioni diverse sulle varie aree del viso: la zona T, probabilmente, potrebbe trarne - almeno in parte - un beneficio, poiché meno lucida ed oleosa; al contrario, le aree caratterizzate da secchezza saranno accompagnate dalla tipica sensazione di "pelle che tira", poiché il prodotto potrebbe risultare troppo "aggressivo" per queste zone. Le aree più secche, inoltre, di solito appaiono ruvide al tatto e, talvolta, visibilmente desquamate.

Pertanto, per riconoscere e discriminare la pelle mista dalla pelle grassa può essere sufficiente una semplice osservazione della stessa dopo la normale detersione quotidiana o durante la giornata: la zona T, infatti, nel giro di poco tempo apparirà lucida e dall'aspetto untuoso, al contrario delle altre aree del volto che avranno un aspetto più opaco. Spesso, nelle zone con pelle grassa si possono osservare anche diversi pori dilatati o la presenza di altre impurità o imperfezioni, come brufoli o punti neri , la cui presenza, invece, è più rara nelle aree caratterizzate da pelle secca.

Come accennato, la pelle mista si caratterizza per un'alternanza di aree caratterizzate da secchezza e aree particolarmente grasse (solitamente, zona T del viso).

Cura e beauty routine per pelle mista

La pelle mista - in quanto tale - presenta necessità differenti in funzione della zona presa in considerazione. Pertanto, è opportuno prendersene cura in maniera adeguata per non peggiorare le condizioni di una o dell'altra area cutanea.

Di seguito verranno brevemente riportati i principali step per la skin care routine quotidiana di una pelle mista:

Detersione : la detersione costituisce il primo step di una buona skin care per qualsiasi tipo di pelle. Il detergente dovrà essere specifico per la pelle mista o comunque dovrà assicurare una efficace detersione di tutte le aree del volto, ma senza provocarne l'alterazione.

: la detersione costituisce il primo step di una buona skin care per qualsiasi tipo di pelle. Il detergente dovrà essere specifico per la pelle mista o comunque dovrà assicurare una efficace detersione di tutte le aree del volto, ma senza provocarne l'alterazione. Tonico : il tonico è utile per rimuovere eventuali residui oleosi e impurità che non sono stati rimossi con il detergente e serve a preparare la pelle alla fase di idratazione, nonostante lo stesso tonico possa contribuire ad aggiungere idratazione alla pelle.

: il tonico è utile per rimuovere eventuali residui oleosi e impurità che non sono stati rimossi con il detergente e serve a preparare la pelle alla fase di idratazione, nonostante lo stesso tonico possa contribuire ad aggiungere idratazione alla pelle. Siero viso : il siero per il viso è un prodotto cosmetico che si differenzia dalla crema in quanto risulta essere maggiormente concentrato in termini di attivi contenuti. In commercio ve ne sono moltissimi, adatti a molteplici tipi di pelle e formulati per soddisfare diverse esigenze.

: il siero per il viso è un prodotto cosmetico che si differenzia dalla crema in quanto risulta essere maggiormente concentrato in termini di attivi contenuti. In commercio ve ne sono moltissimi, adatti a molteplici tipi di pelle e formulati per soddisfare diverse esigenze. Crema idratante: l'applicazione della crema idratante è uno step fondamentale per la corretta skin care quotidiana, non solo per la pelle secca, ma per tutti i tipi di pelle. Difatti, molte persone credono, erroneamente, che una pelle grassa e una pelle mista (con particolare riferimento alla zona T o alle aree più oleose e impure) non necessiti di una buona idratazione. Niente di più sbagliato: l'idratazione è sempre necessaria . Per evitare un accentuarsi dell'effetto lucido basterà ricorrere all'uso di creme specificatamente formulate per questa tipologia di pelle e che siano di facile assorbimento. È altresì possibile ricorrere ad una formulazione giorno la mattina e ad una notte per la sera, prima di coricarsi.

Trattamenti per pelli miste da fare al bisogno o con cadenza regolare

Vi sono alcuni trattamenti e prodotti cosmetici che non per forza devono o possono essere impiegati tutti i giorni. Alcuni di questi andrebbero utilizzati con cadenza regolare, ma non quotidianamente, mentre altri vanno utilizzati solo quando necessario. Fra questi, ritroviamo: