Ottenere una pelle liscia e morbida, sia a livello del viso che a livello di altre zone (come ad esempio, le gambe), è l'obiettivo che moltissime persone si prefiggono di raggiungere. Per fare ciò, è sufficiente prendersi cura della propria cute in maniera corretta, identificandone la tipologia, adottando la skin care routine e i trattamenti che meglio si adattano al proprio caso. Shutterstock

Accorgimenti e stile di vita Fra i principali accorgimenti da seguire per avere una pelle liscia, morbida e sana ritroviamo quelli riguardante il proprio stile di vita. Anzitutto, seguire un'alimentazione equilibrata e praticare un'attività fisica o sportiva regolare sono due semplici regole basilari per promuovere uno stato di salute ideale che, inevitabilmente, si riflette in modo positivo anche nell'aspetto della pelle e non solo sul benessere dell'organismo nel suo complesso. Condurre una vita regolare altro non può che giovare al benessere generale della persona, sia fisico che psicologico: non a caso, si dice che la pelle sia lo specchio della salute. Un corretto stile di vita, inoltre, dovrebbe essere privo di vizi dannosi, quali il fumo e l'eccessivo consumo di alcolici e superalcolici. Ad ogni modo, si potrebbe dire che nell'ambito di un sano stile di vita, in linea generale, tutti gli eccessi devono essere evitati. Naturalmente, l'aspetto della pelle non dipende solo da fattori interni all'organismo, ma anche da fattori esterni ed ambientali con i quali entra in contatto. In questo senso, la cosmesi può offrire un notevole supporto.

Cosmetici e tipi di pelle Nella scelta dei cosmetici da utilizzare per prendersi cura della propria pelle è indispensabile tenere conto della tipologia di cute che si intende trattare. Un prodotto specifico per pelli secche, ad esempio, può essere poco confortevole se applicato su una pelle grassa o mista, così come un prodotto specifico per le pelli particolarmente oleose, potrebbe essere percepito come troppo "leggero" se applicato su una cute caratterizzata da secchezza. Per questa ragione, il primo passo consiste proprio nell'individuare il proprio tipo di pelle. A questo proposito, è bene ricordare che la propria pelle potrebbe possedere caratteristiche diverse in funzione dell'area corporea presa in considerazione (ad esempio, pelle mista sul viso e pelle secca nelle gambe, oppure pelle secca sul volto e pelle normale sulle gambe e così via). Pelle secca Come afferma il suo stesso nome, questo tipo di pelle si caratterizza per la presenza di secchezza, spesso associata a desquamazione, sensazione di fastidio o di "pelle che tira" e, talvolta, prurito. Questo tipo di pelle può quindi trarre vantaggio dall'uso di prodotti cosmetici delicati, particolarmente idratanti e nutrienti. Per approfondire: Pelle Secca: cos'è e caratteristiche Pelle grassa La pelle grassa è una tipologia di pelle che si caratterizza per un'elevata produzione di sebo da parte delle ghiandole sebacee. È oleosa e il suo aspetto viene definito come lucido. Generalmente, la pelle grassa si caratterizza per la presenza di imperfezioni di vario tipo (punti neri, brufoli, acne, ecc.) e, per questo, si parla spesso di pelle grassa e impura. Una pelle di questo tipo non trarrà certo vantaggio dall'uso di cosmetici con azione occludente, al contrario, può trovare sollievo nell'impiego di cosmetici con ingredienti sebonormalizzanti e di cosmetici specifici per le impurità. Nota bene Molte persone ritengono che la pelle grassa non necessiti di idratazione. Niente di più sbagliato. Una pelle grassa necessita anch'essa di un buon grado di idratazione che può essere raggiunto senza peggiorare l'aspetto lucido mediante l'uso di prodotti cosmetici appositamente formulati per questo scopo. Per approfondire: Pelle Grassa: cos'è? Cause e caratteristiche Pelle mista Si parla di pelle mista quando ci si riferisce ad un determinato tipo di pelle del viso che si caratterizza per l'alternanza di aree particolarmente grasse e di aree secche o normali. La pelle mista del viso, in funzione dell'area presa in considerazione, pertanto, potrebbe necessitare dell'uso di prodotti cosmetici differenti. Nonostante ciò, ormai tutti i marchi di cosmesi propongono linee specifiche dedicate anche a questa tipologia di cute. Per approfondire: Pelle mista: che cos'è? Come riconoscerla e cosmetici da usare